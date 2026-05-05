El Gobierno destina 198,7 millones al Programa de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil

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MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas (excepto País Vasco y Comunidad Foral de Navarra) y las ciudades de Ceuta y Melilla de 198.704.000 euros para financiar el Programa de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil de 2026.

Según se desprende de las referencias del Consejo celebrado, la cuantía se someterá al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Esta inversión se transfiere a los gobiernos autonómicos, que son las administraciones competentes en materia de servicios sociales, y financiará diferentes iniciativas tanto a nivel autonómico como local para familias en situación de vulnerabilidad.