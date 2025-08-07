El Gobierno eleva a 19 millones el pago de las ayudas a productores de frutos de cáscara afectados por sequía

Archivo - Hilera de almendros en flor en Torremanzanas - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

Más de 16.000 agricultores se benefician de provincias como Almería, Alicante, Castellón, Murcia, Valencia y Tarragona

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), una nueva resolución de concesión de ayudas destinadas a paliar los efectos de la sequía sobre la producción de frutos de cáscara en 2024.

En concreto, en esta ocasión un total de 188 titulares de explotaciones agrícolas recibirán un total de 355.861 euros, que serán abonados en sus cuentas bancarias a lo largo de este mes de agosto.

Agricultura ha recordado que con esta nueva resolución se ha concedido ayudas por valor de 19 millones de euros a un total de 16.389 productores, lo que representa el 95,4% del presupuesto asignado a esta línea. Estas ayudas se enmarcan en el paquete de medidas excepcionales impulsado por el Gobierno para apoyar al sector agrario ante la sequía.

De esta forma, la ayuda está dirigida a productores de frutos de cáscara de secano en las provincias de Almería, Alicante, Castellón, Murcia, Valencia y Tarragona, así como de avellano en regadío en Tarragona, que padecieron la falta de agua durante 2024.

Los beneficiarios son titulares de explotaciones que recibieron ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) en la campaña 2024 y cuentan con superficies de almendro, nogal, castaño, algarrobo, avellano, pistacho u otras combinaciones de frutos de cáscara en secano, así como avellano en regadío. Las ayudas cubren un máximo de 70 hectáreas por titular y no se conceden importes inferiores a 200 euros.

De esta forma, esta resolución incluye a aquellos agricultores que han regularizado su situación tributaria y con la Seguridad Social.