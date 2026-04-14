El Gobierno financia con 157,9 millones del Fondo de Contingencia la liquidación de 2025 de Muface

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MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar la liquidación definitiva de 2025 correspondiente al Fondo General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) por un importe de 157.892.962,88 euros.

En el ejercicio 2026 ha de librarse a la Mutualidad la Liquidación Definitiva de 2025, por lo que, para ello, hay que tener en cuenta que ya se ha autorizado el importe de la Liquidación Provisional para este ejercicio 2026 en base a un personal que ha continuado aumentando respecto a los efectivos tomados como base para el cálculo de las aportaciones.

Por tanto, teniendo en cuenta el incremento de efectivos estimados entre la Liquidación Provisional y los reales de la Liquidación Definitiva, el Gobierno ha calculado que existe una necesidad de crédito con cargo al Fondo de Contingencia de 157.892.962,88 euros.