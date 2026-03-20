Gobierno inicia la campaña para evaluar la población de bacaladilla en el caladero de Porcupine (Irlanda)

Archivo - El buque oceanográfico 'Vizconde de Eza' - MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación inicia este viernes la campaña internacional de bacaladilla Internacional Blue Whiting Spring Survey (IBWSS) 0326 para evaluar la población de bacaladilla en el caladero de Porcupine (Irlanda), en colaboración con el Instituto Español de Oceanografía, responsable de la dirección científica.

En concreto, esta campaña se realiza a bordo del buque oceanográfico del ministerio Vizconde de Eza, que zarpó el pasado día 17 de marzo del puerto de Vigo y desarrollará los trabajos entre el 20 y el 27 de marzo.

Esta evalución de la población se realiza en coordinación con otros cuatro buques de Irlanda, Países Bajos, Noruega e Islas Feroe con el objetivo es determinar la población de bacaladilla desde el sur de Irlanda hasta las islas Feroe, concretamente de sus reproductores y su hábitat, para lo que utilizarán un método de rastreo acústico en el extremo sur de la zona.

De esta forma, la campaña es de Sur a Norte, y comenzará con la actuación del buque español. Los barcos de Feroe y Noruega se encargarán posteriormente de seguir la migración reproductora de la población de bacaladilla. De esta manera, los cinco buques cubren el área completa en la que la bacaladilla desova en estas fechas y su migración reproductora.

Agricultura ha señalado que IBWSS es una campaña multidisciplinar en la que, además de los registros acústicos, se realizan pescas y se toman datos de variables físicas químicas y biológicas del medio marino. Forma parte del Plan Nacional de Datos Básicos y se encuentra cofinanciada a través del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa). Sus resultados se tendrán en cuenta en los grupos de trabajo internacionales para la evaluación de la situación del stock.

Las conclusiones se traducirán en un mejor conocimiento de la situación de la población de bacaladilla desde el sur de Irlanda hasta las islas Feroe, con especial interés para la pesquería de arrastre de fondo española que faena en las aguas del banco de Porcupine.

El buque oceanográfico Vizconde de Eza, que ha celebrado recientemente su XXV aniversario, es uno de los buques de investigación pesquera y oceanográfica más sofisticados del mundo. Con 53 metros de eslora y 13 metros de manga, cuenta con laboratorios especializados (biología, física, acústica, húmedo e informática) equipados con una avanzada instrumentación científica.