El Gobierno italiano busca incrementar hasta el 30% su participación en la plataforma de pagos Nexi

Logo de la compañía italiana de infraestructura y servicios de pago digitales Nexi. - NEXI

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El banco público italiano Cassa Depositi e Prestiti (CDP) --asimilable al ICO español-- ha anunciado su intención de aumentar su participación hasta un máximo del 29,9% en la compañía de infraestructura y servicios de pago digitales Nexi.

De esta manera, el consejo de administración de CDP Equity, brazo inversor de la entidad transalpina, ha aprobado poner en marcha contratos de derivados por hasta el 8% del capital de Nexi, que podrán ser liquidadas en acciones. Asimismo, el inversor italiano también contempla compras directas para aumentar su parte en la compañía.

Hasta ahora, CDP Equity posee el 19,4% de Nexi y ha descartado iniciar una oferta pública de adquisición (OPA) por la firma, razón por la que el límite anunciado ha quedado ligeramente por debajo de 30%, tope por el que estaría obligado a lanzar una OPA, según la legislación italiana.

"El aumento de la participación de CDP Equity confirma su voluntad de apoyar a la compañía en este camino y, además, fomentará una mayor estabilidad para los accionistas al respaldar su estrategia industrial a largo plazo", ha sostenido el inversor italiano en un comunicado.

De esta manera, el Gobierno de Giorgia Meloni refuerza su presencia en un empresa considerada clave para el infraestructura financiera del país. Este es el primer movimiento importante de Fabio Barchiesi desde su nombramiento como consejero delegado en octubre, quien busca fortalecer la influencia de la compañía estatal, al tiempo que apoya los esfuerzos para construir una infraestructura europea de pagos digitales menos dependiente de los proveedores estadounidenses, según informa Bloomberg.

"CDP Equity confía en la sólida evolución innovadora e industrial de Nexi, la compañía ya procesa 1.800 millones de euros en transacciones digitales en más de 25 países, lo que podría desempeñar un papel clave en el desarrollo europeo de una infraestructura tecnológica que impulse la digitalización del dinero", reza la nota publicada por CDP Equity.

Las acciones de Nexi repuntan hasta un 6% en la bolsa de Milán después de que se haya hecho público el anuncio, en un momento en el que el desempeño bursátil de la compañía en los últimos doce meses se sitúa en más de un 30% por debajo.