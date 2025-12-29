El Gobierno justifica excluir a Airbus del veto a la tecnología militar israelí por motivos "comerciales"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una videoconferencia con las unidades españolas en misiones humanitarias y de paz en el exterior, a 24 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

MADRID, 29 Dic.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha justificado este lunes la decisión del Gobierno de "autorizar la transferencia de determinado material de defensa y doble uso" de origen israelí para una serie de proyectos liderados por Airbus --de la que el Estado posee en torno a un 4%-- debido a motivos "comerciales".

"El acuerdo que se tomó (la semana pasada en el Consejo de Ministros) no tiene relación con las políticas militares ni de defensa, sino con el ámbito comercial, de las exportaciones", ha subrayado Robles este lunes en una entrevista en el programa 'La Hora de La 1' y recogida por Europa Press.

"Airbus, para poder exportar determinados materiales y para poder seguir el trabajo de determinados proyectos industriales de aviones, el A400 o el C295, necesita esa tecnología israelí, pero con una finalidad, como digo, industrial, comercial, de exportación y para nada está relacionado con el ámbito de las armas", ha añadido la titular de la cartera de Defensa.

En ese sentido, Robles ha ahondado en que desde el Ministerio de Defensa se ha impulsado un plan de "desconexión" de la tecnología militar israelí en el marco de la política española contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina.

"En el caso de (la excepción con) Airbus tiene relación con exportaciones a otros países y con el ámbito industrial y de creación de puestos de trabajo en sitios como en San Pablo, en Sevilla", ha relatado Robles.

Cabe señalar que el pasado martes, 22 de diciembre, en el último Consejo de Ministros del año, el Gobierno autorizó de forma excepcional la transferencia de determinado material israelí de defensa y doble uso para una serie de proyectos aeronáuticos liderados por Airbus, los cuales, según el Ejecutivo, tienen un "gran potencial industrial y exportador".

Se trata, en concreto, de los proyectos del A400M, A330MRTT, C295 y SIRTAP (programa de drones militares), los cuales, según ha argumentado el Gobierno, tienen "un importante efecto arrastre para el sector" y se consideran "indispensables para la viabilidad económica de las líneas de producción y preservar miles de empleos de alta cualificación en España".

"En el caso de los proyectos señalados, no existen alternativas inmediatas para suplir con garantías determinados componentes tecnológicos imprescindibles. La imposibilidad de mantener ese comercio con Israel pone en alto riesgo la continuidad de estos proyectos en España, lo que supondría un impacto industrial, económico, de empleo y tecnológico de tal calibre que afectaría a la autonomía estratégica y a los intereses generales nacionales", aseguró el Gobierno en la referencias del Consejo de Ministros de la semana pasada.

INVERSIÓN EN DEFENSA

En la misma entrevista, Robles también aseguró que España ha alcanzado una inversión en defensa del 2,1% del PIB en 2025, para lo cual se incrementaron los presupuestos militares en 10.471 millones de euros.

"Invertir en defensa es invertir en paz. Cuando no hay paz, nada es posible. Es invertir en seguridad, en innovación, en tecnología, en la creación de puestos de trabajo. Cuando nosotros llegamos al Gobierno, nuestras fuerzas armadas carecían prácticamente de todo. La inversión en defensa era del 0,9% del PIB. Nosotros hemos hecho un esfuerzo, cumpliendo los compromisos a los que se llegó en Gales (en referencia a la cumbre de la OTAN de 2014 en la que se fijó una inversión del 2% del PIB para los miembros de la Alianza Atlántica), y este año llegamos al 2%", ha remarcado.

"España es un país fiable, responsable, que trabaja por la paz, que tiene todas las capacidades dispuestas para, cuando sea necesario, poder contribuir a la paz (...) Estamos cumpliendo con nuestros compromisos. A veces, algunos, con desconocimiento de la realidad, dicen que España no cumple. España cumple. España es de los países que más cumplen en el ámbito de la Alianza Atlántica", ha añadido.