El Gobierno lanza una consulta pública para mejorar el reglamento que regula las exportaciones de armas

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MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, ha lanzado este lunes una consulta pública previa para mejorar el reglamento que regula las exportaciones de armas.

En concreto, la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, y el subdirector general de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso, Rafael Coloma, han presentado esta consulta con el objetivo de modificar el proyecto de Real Decreto que contempla el reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso.

El fin de la mencionada consulta, que comienza hoy, es recabar la opinión de la ciudadanía, organizaciones y asociaciones potencialmente afectadas por la futura norma, que modificará la que hay actualmente, y desde hace 12 años, en vigor.

MAYOR EFICACIA, SEGURIDAD JURÍDICA Y COHERENCIA INTERNA

En este sentido, el Ejecutivo ha explicado que la "experiencia acumulada" en la aplicación de la normativa vigente ha puesto de manifiesto la "necesidad de revisar, clarificar y sistematizar determinados procedimientos administrativos, con el fin de dotarlos de mayor eficacia, seguridad jurídica y coherencia interna".

De este modo, el proyecto de Real Decreto persigue diversos objetivos, entre los que destacan aprobar un nuevo reglamento que regule de forma "íntegra y sistemática" el control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, así como adaptar la normativa reglamentaria española al marco regulador de la Unión Europea y a los compromisos internacionales en esta materia.

Asimismo, el departamento liderado por Carlos Cuerpo persigue el fin de mejorar la eficacia, eficiencia, coherencia y transparencia de los procedimientos administrativos de autorización, control y seguimiento.

Igualmente, pretende clarificar las funciones y competencias de los órganos administrativos intervinientes en el control del comercio exterior, así como reducir cargas administrativas innecesarias, garantizando al mismo tiempo un alto nivel de protección de los intereses generales afectados.

Al respecto, la secretaria de Estado ha resaltado que el objetivo principal tanto de la consulta pública como de la modificación del Real Decreto es potenciar la colaboración público-privada, así como darle un empujón a la industria de defensa española en el actual contexto actual, en el que una de las prioridades es poner el foco en el sector bélico europeo, colaborando entre distintos países europeos y "no contra ellos".

"Esto es una carta a los Reyes Magos", ha ejemplificado el subdirector durante la presentación.