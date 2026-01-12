El Gobierno peruano prevé la firma de los primeros contratos de inversión privada en Petroperú en junio

Archivo - Refinería Talara. - PETROPERÚ - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno peruano prevé la firma de los primeros contratos de participación de capital privado en la petrolera estatal Petroperú para el mes de junio, según señaló la ministra de Economía, Denisse Miralles, en una entrevista con 'Panorama' recogida por 'Andina'.

El primer paso, del que se encargará Proinversión, es identificar los activos de la compañía que puedan interesar a los inversores para que participen en su negocio, como podría ser la refinería de Talara.

Miralles ha explicado que la entrada de capital privado en Petroperú era la única manera viable para reflotar la empresa, ya que el Ejecutivo peruano no estaba dispuesto a realizar nuevas transferencias, tal y como se hizo en mandatos anterior.

Petroperú mantiene una deuda de 5.000 millones de dólares (4.280 millones de euros). La firma registró unas pérdidas netas de 1.611 millones de soles (410.000 millones de euros) hasta octubre, que es el período auditado hasta el momento, según desveló la titular de Economía.

Ante la intención del Gobierno del presidente en funciones, José Jerí, de acometer un recorte de personal para sanear las cuentas de la empresa, los trabajadores de la petrolera han anunciado un paro nacional de 72 horas que arrancará este miércoles.