Gonzalo percibió dos millones en 2025 como consejero delegado de Enagás, un 21% más

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Arturo Gonzalo percibió una retribución total de 2,068 millones de euros en 2025 como consejero delegado y único ejecutivo de Enagás, lo que representa un incremento del 21% con respecto a los 1,709 millones de euros de 2024.

Por su parte, Antonio Llardén recibió un retribución de 730.000 euros en el ejercicio 2025 como presidente de Enagás, manteniéndose estable con respecto a la del año anterior, según consta en el informe de remuneraciones de los consejeros de Enagás remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Llardén cesó en sus funciones ejecutivas el 31 de marzo de 2022, fecha en la que se procedió a la extinción de su contrato sin percibir ninguna indemnización a su favor. A partir de entonces, ejerce como presidente no ejecutivo.

De los 2,068 millones de euros percibidos por Gonzalo en 2025, 1,538 millones de euros corresponden a la retribución en metálico, 433.000 euros al beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados y 97.000 euros por otros conceptos.

La remuneración media de los empleados de Enagás ascendió en 2025 a 87.000 euros, lo que supone un aumento del 10% respecto a los 79.000 euros del ejercicio precedente.