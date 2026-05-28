El Govern detecta 3 nuevos casos positivos en PPA en Cataluña, todos en la zona de riesgo

Archivo - Control policial para limitar el acceso en el inicio del brote. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha detectado tres nuevos casos positivos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes, todos en la zona de alto riesgo, de los cuales dos están en Barcelona y uno en Sant Cugat (Barcelona), informa este jueves en un comunicado.

Los nuevos casos se extraen de las 370 capturas dentro de la zona infectada que se han llevado a cabo desde los cuerpos del Agents Rurals i Mossos d'Esquadra, junto con las sociedades de cazadores, el Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (Gepif) y los equipos de control cinegético.

Del total de 435 muestras analizadas, también a animales ya fallecidos, 432 han resultado negativas y 3 positivas, lo que supone una tasa de positivos del 0,7%, idéntica a la de la última semana, y eleva la cifra de animales positivos en el virus hasta los 325 casos desde el inicio del virus.

Por el momento, y con el objetivo de intensificar al máximo estas capturas dentro de la zona de alto riesgo, que actualmente se mantiene formada por 19 municipios, se han instalado un total de 44 trampas, 63 trampas colectivas y 327 barreras.

En el resto de Cataluña, sin contar con las zonas de alto y bajo riesgo, se han capturado 26.587 jabalíes desde el 1 de enero, en línea con el plan de control cinegético del departamento y que prevé reducir la población de este animal.