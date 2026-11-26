MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fundador y presidente de Ecoalf, Javier Goyeneche, ha defendido la decisión de la firma de moda sostenible de no sumarse al 'Black Friday' para evitar el consumo innecesario y preservar la coherencia de la marca, que aboga por la circularidad y la sostenibilidad.

"Promociones como las del 'Black Friday' lo que hacen es generar un consumo innecesario, ya que muchas veces la gente en estas promociones compra por precio, por oferta y no por necesidad. No queremos contribuir a que la gente compre de forma innecesaria, porque sabemos que esas prendas muchas veces acaban donde no tienen que terminar", ha asegurado Goyeneche en declaraciones a Europa Press.

Así, ha reconocido que en Ecoalf se han fijado "unos estándares muy exigentes" en términos de sostenibilidad y cree que no hacer descuentos -aunque sí participan en las rebajas tradicionales de invierno y verano- ni formar parte del 'Black Friday' es una forma de "defender el valor" de la compañía. "Creo que lo ideal es consumir mucho menos, pero hacerlo con más cabeza", ha reiterado.

El presidente de la compañía ha recordado las consecuencias de la 'fast-fashion', de la que no forman parte, y del consumo impulsivo, como han mostrado en campañas anteriores en Ghana, donde llegan 16 millones de prendas cada semana desde Europa a un vertedero, "muchas de ellas con la etiqueta puesta", o en el desierto de Atacama (Chile) en el que se vacían entre 400, 500 y 600 contenedores de ropa al día.

En este sentido, Goyeneche ha subrayado que el modelo de la marca de moda, que cuenta con el lema 'because there is no planet b', se apoya en no utilizar los recursos naturales del planeta de forma indiscriminada, no generar más basura a partir de lo que reciclan -con compras ajustadas y un 'sell through' por temporada generalmente de entre el 84% y el 85%- y apostar por la circularidad.

De esta forma, ha destacado que el 76% de su colección ya es monomaterial, mientras que el 99,9% de lo que "llega hoy en día a un vertedero" tiene nylon mezclado con algodón o algodón mezclado, lo que evita que sea circular, al tiempo que ha avanzado que en unos meses lanzarán una colección 'Post Fiber' para reciclar camisetas desechadas y convertirlas en otras nuevas, pasando así de un uso mayoritario de algodón reciclado postindustrial a potenciar el postconsumo, además de mantener el 90% de su colección en algodón reciclado y el 10% en algodón regenerativo.

IMPACTO EN LAS CUENTAS

Cuestionado por el impacto económico de renunciar al 'Black Friday', una de las jornadas de mayores ventas del año y en plena campaña navideña, el ejecutivo español es sincero: "Por supuesto que impacta, impacta un montón. Y a mí me parece que es de las campañas además menos inteligentes que he visto en mi vida, porque montar una campaña con todo al 30% antes de Navidad comercialmente es un disparate".

No obstante, ha precisado a Europa Press que la firma de moda se mide en términos comparativos respecto a su propia trayectoria. "Como históricamente la compañía nunca ha hecho estas promociones, pues tampoco nos medimos siempre en el comparativo. Lo que pensamos es cuánto vamos a crecer este año sobre el año pasado", ha aseverado.

Asimismo, ha considerado que mantenerse fuera de estas promociones es una forma de ser consecuente y proteger el valor y el posicionamiento de la marca, frente a una vía más fácil basada en bajar precios para hacer caja o equilibrar existencias.

Respecto a la relación entre precio y sostenibilidad, el presidente de Ecoalf ha defendido que lo relevante es justificar el valor de cada prenda por su calidad, diseño o prestaciones. "Nuestro objetivo es demostrar que nuestro producto a nivel sostenibilidad e innovación está a un nivel máximo y sin embargo, no es más caro que otras marcas con las que competimos", ha indicado.