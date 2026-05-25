La gran industria muestra su preocupación por la imposición de cuotas obligatorias de consumo de biometano

Archivo - Vista de fábrica de acero - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha mostrado al Gobierno su preocupación por la posible imposición de cuotas obligatorias de consumo de biometano en la industria, "dado su impacto en los costes energéticos y en la competitividad".

En un comunicado, la alianza, de la que forman parte patronales de distintos sectores como AICE (combustible), Anfac (automoción), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento) o Unesid (siderurgia), ha señalado que ha trasladado al Ejecutivo sus consideraciones en relación con el borrador regulatorio que contempla el impulso del biometano.

Así, la organización ha reiterado "su pleno compromiso" con los objetivos de descarbonización y con la transición energética, así como su apoyo al desarrollo del biometano "como una herramienta clave para avanzar hacia un sistema energético más sostenible y autónomo".

No obstante, ha advertido de que es "fundamental" que el despliegue del biometano se articule de manera que "resulte competitivo y asequible para la industria, garantizando al mismo tiempo la viabilidad de los sectores productivos y su capacidad de seguir contribuyendo al crecimiento económico".

De esta manera, la organización ha propuesto un modelo basado en incentivos y en el desarrollo de la oferta, estableciendo unas condiciones normativas que permitan su despliegue de forma competitiva y asequible para la industria.

Igualmente, ha subrayado la importancia de acompañar el desarrollo de la regulación de un análisis detallado del impacto económico de las medidas, así como "la necesidad de establecer estándares técnicos claros que garanticen la calidad del biometano y su compatibilidad con los procesos industriales".

La pasada semana, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico lanzó a audiencia pública un proyecto de Real Decreto para impulsar el biometano, que incluirá por primera vez en España una cuota mínima de este gas renovable en las ventas de gas natural.

En concreto, el documento plantea una penetración creciente del gas de origen renovable con una cuota mínima anual creciente en el mercado de gas natural nacional, que se inicia con el 0,5% en 2028, sigue con el 1,1% en 2029, el 1,8% en 2030, el 2,5% en 2031, el 3,3% en 2032, el 4,1% en 2033, el 5% en 2034 y alcanza del 6% en 2035. Queda exento el consumo para generación eléctrica, el realizado en las islas, y el del transporte por carretera, marítimo y aéreo.