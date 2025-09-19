Granada albergará el XIII Congreso Mundial del Jamón

GRANADA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Granada se convertirá en el corazón internacional del sector jamonero en 2026 con la celebración del XIII Congreso Mundial del Jamón (CMJ), que tendrá lugar en el Parque de las Ciencias de Andalucía del 28 al 30 de abril, con la colaboración de las instituciones locales y regionales.

Este evento, único en el mundo, según ha informado el Instituto Internacional del Jamón (Interham) en una nota de prensa, reunirá a los mejores expertos, productores, investigadores y líderes del sector en un ambiente donde la tradición, la innovación y la pasión por el jamón se darán la mano para "marcar el futuro de este producto estrella de la gastronomía española".

Organizado por el Interham, institución promovida por la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice) y la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (Fecic), el CMJ se conforma como la cita bienal imprescindible para "compartir e intercambiar avances tecnológicos, fortalecer alianzas y desarrollar colaboraciones entre todos los operadores del sector".

Para el presidente del Interham, Julio Tapiador, "este congreso es mucho más que un punto de encuentro; es el motor que impulsa la innovación, la sostenibilidad y la internacionalización del jamón español".

"Desde Interham estamos trabajando para que este evento sea el escaparate global donde se forjan las ideas y alianzas, que llevarán al jamón a conquistar nuevos paladares en todo el mundo y Granada es el escenario perfecto para ello", ha afirmado Tapiador.

Granada destaca como una de las provincias andaluzas con mayor arraigo en la producción de jamón curado, especialmente en la comarca de la Alpujarra, reconocida por sus secaderos situados a más de 1.200 metros de altitud. El clima frío y seco de la zona ofrece unas condiciones excepcionales para el curado de jamón de alta calidad, en algunos casos protegido por la Indicación Geográfica Protegida Jamón de Trevélez o la Marca de Garantía Jamón de la Alpujarra.

A pesar de su tamaño relativo dentro del conjunto andaluz, la industria cárnica de Granada consolida su papel como uno de los motores del tejido agroalimentario provincial, con una cifra anual de fabricación de elaborados cárnicos que supera los 160 millones de euros. Este volumen sitúa a la provincia como "uno de los polos de producción más relevantes del sector en Andalucía, respaldado por la calidad de sus materias primas, la tradición de sus secaderos y una creciente capacidad de innovación", han indicado los organizadores del congreso.

La provincia cuenta además con un entorno agroalimentario favorable que ofrece oportunidades para la innovación, sostenibilidad y mejora continua en el sector cárnico. Todo ello refuerza el posicionamiento de Granada como referente en calidad, especialmente en productos curados, y garantiza el potencial de crecimiento de una industria que es al mismo tiempo económica y cultural.

Interham cuenta con el respaldo de destacados colaboradores tales como Interporc, Asici e Incarlopsa como Main Sponsors; además de Salins y Pacisa como Plata, mostrando así su firme compromiso con la promoción y puesta en valor del sector jamonero.

Durante tres días, el Parque de las Ciencias acogerá así ponencias y debates sobre las últimas tecnologías en producción y curación de este alimento, los retos del comercio internacional, la sostenibilidad y el bienestar animal, las tendencias de consumo, la nutrición y salud, así como las estrategias de marketing que consolidan al jamón como un producto gourmet de referencia mundial.

El Interham es una iniciativa internacional que tiene como objetivo fortalecer la imagen y reputación del jamón a nivel global, promoviendo el Congreso Mundial del Jamón y creando una estructura formal para su continuidad.

Promovida por las asociaciones clave en la producción de este producto, Anice y Fecic, se centra en "divulgar información sobre el jamón, sus atributos sensoriales, usos culinarios y más". Entre sus principales objetivos se encuentran la defensa de las características del jamón, la promoción de sus cualidades gastronómicas y nutricionales, y la colaboración con administraciones nacionales e internacionales para mejorar su reputación y la del sector profesional que lo elabora.