Grandes Pagos de Olivar presentan por primera vez juntos sus aceites en EEUU en plena crisis arancelaria

Las siete almazaras llevan sus aceites a más de 60 países

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Grandes Pagos del Olivar, organización que reúne a la élite de los olivareros españoles, impulsan la internacionalización de sus aceites con su participación conjunta en el evento Spain's Great Match, celebrado en Nueva York en el Mercado Little Spain, referencia de los productos agrícolas españoles en la ciudad, según informa en un comunicado.

En concreto, el presidente de los Grandes Pagos del Olivar y director general de Grupo Castillo de Canena, Francisco Vañó, ha celebrado esta acción, la primera actividad internacional conjunta de los siete asociados, que pone de manifiesto las ventajas de la sinergia de la asociación.

"GPO cuenta ya con una larga trayectoria. Hemos cumplido este año nuestro XX Aniversario y los socios estamos presentes con nuestros AOVEs en 60 mercados internacionales. Sin embargo, nunca habíamos acudido a un evento internacional juntos, y esta primera experiencia viene a demostrar, una vez más, las oportunidades que pueden emerger cuando concurrimos unidos a determinadas ferias", ha destacado.

Vañó ha recordado que las siete almazaras están presentes en Estados Unidos. "Nos hemos estrenado conjuntamente en un momento clave para nuestras exportaciones a este país constatando que el mensaje de nuestros AOVEs, el concepto del Pago, la singularidad que conlleva, y su excelencia se entienden mucho mejor si lo comunicamos juntos, bajo el paraguas de nuestra asociación", ha explicado.

De esta forma, los siete productores que componen esta asociación son Abbae de Queiles (Navarra), Aubocassa (Mallorca), Casas de Hualdo (Toledo), Castillo de Canena (Jaén), Marqués de Griñón (Toledo), Marqués de Valdueza (Badajoz) y Masía El Altet (Alicante).

A este evento, organizado por la Oficina Económica y Comercial de España en NY y el ICEX, acudieron más de 800 profesionales de hostelería y comercio, que conocieron cada uno de los siete AOVEs de Pago en las catas guiadas y con la degustación de distintas preparaciones. Esta actividad forma parte del acuerdo de colaboración y plan de trabajo conjunto firmado en 2025 por Grandes Pagos de Olivar y el ICEX.