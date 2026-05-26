Greenvolt completa una emisión adicional de bonos verdes por 70 millones

Archivo - Joao Manso Neto, CEO de Greenvolt - GREENVOLT - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Greenvolt Group ha completado una emisión adicional de sus bonos verdes 2024-2029 por valor de 70 millones de euros, elevando la emisión total a 170 millones de euros, informó la compañía, que ha realizado la operación exclusivamente con inversores cualificados.

El grupo portugués indicó que este importe adicional respaldará su estrategia de crecimiento y la expansión de su negocio internacional, dedicado exclusivamente a proyectos de energía renovable. En concreto, los fondos apoyarán el plan de inversión de proyectos 'utility-scale' en los mercados en los que opera.

En este segmento, Greenvolt cuenta actualmente con una cartera de proyectos ponderada por probabilidad de 12,8 gigavatios (GW), de los cuales aproximadamente 1,5 GW se encuentran en construcción y unos 700 megavatios (MW) ya están en funcionamiento.

El consejero delegado de Greenvolt Group, Joao Manso Neto, afirmó que el éxito de esta transacción "demuestra la confianza de los inversores institucionales en la estrategia y el perfil de crecimiento" de la compañía.

"Esta financiación adicional nos permitirá seguir ejecutando nuestro plan de negocio y fortalecer nuestra capacidad de inversión, manteniendo al mismo tiempo una estructura financiera alineada con las necesidades del grupo", dijo.

En 2025, Greenvolt incrementó sus ingresos un 121%, hasta alcanzar los 777 millones de euros, y logró un resultado bruto de explotación (Ebitda) récord de 207,8 millones de euros.