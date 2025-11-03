Grenergy cierra la venta de dos plantas de 297 MW por 273 millones de euros y logra plusvalías de 75 millones

Archivo - Economía/Bolsa.- Grenergy cae un 10% tras la colocación de acciones del presidente y directivos, con descuento del 8,8% - GRENERGY - Archivo

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Grenergy ha completado la venta de los parques solares 'Tabernas' (Almería) y 'José Cabrera' (Guadalajara), con una capacidad conjunta de 297 megavatios (MW), a Allianz y a un grupo de inversores institucionales asesorados por Allianz Global Investors UK Limited, por un valor empresa de 273 millones de euros.

Esta transacción pone fin al proceso iniciado hace dos años, cuando Grenergy alcanzó un acuerdo de venta con Allianz, según ha informado este lunes la compañía en un comunicado.

En este contexto, la operación generará unas plusvalías estimadas de 75 millones de euros, que se reflejarán en el resultado bruto de explotación (Ebitda) del cuarto trimestre de 2025.

Para la construcción de los parques, Grenergy suscribió una financiación sin recurso bajo la modalidad 'project finance' con Banco Santander, MUFG Bank y Natixis por un importe de 175 millones de euros, a la que se suma una aportación de 52 millones de euros en capital propio.

La planta de Tabernas (Almería), con una potencia de 250 MW y una producción anual estimada de 466,6 gigavatios hora (GWh), y la de José Cabrera (Guadalajara), con 47 MW y una producción prevista de 90,5 GWh al año, se encuentran actualmente en fase de desarrollo.

La compañía continúa avanzando en su plan estratégico, presentado el pasado mes de mayo durante su Capital Markets Day, con el que prevé invertir 3.500 millones de euros hasta 2027.

Grenergy también ha anunciado en el último año la venta de la planta 'Gabriela' a CVC DIF, así como de las plantas 'Víctor Jara' y 'Quillagua I' y 'II' a ContourGlobal (KKR). Todas ellas forman parte de la plataforma Oasis de Atacama y alcanzaron un valor empresa conjunto cercano a los 1.500 millones de dólares.

Estas transacciones forman parte del objetivo de rotación de activos establecido en el plan estratégico de Grenergy, que contempla la generación de 800 millones de euros durante el periodo. La compañía ya ha alcanzado el 55% de ese objetivo.