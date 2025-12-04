Grifols alcanza la autosuficiencia en hemoderivados en Egipto

Centro de donación en Giza (El Cairo) - GRIFOLS

BARCELONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Grifols ha alcanzado en Egipto la autosuficiencia clínica en tres medicamentos derivados del plasma esenciales: inmunoglobulinas, albúmina y factores de coagulación para trastornos hemorrágicos, a través de su proyecto Grifols Egypt for Plasma Derivatives (GEPD), informa este jueves en un comunicado.

"Egipto se convierte en el sexto país a nivel mundial en lograr la autosuficiencia de plasma", asegura la compañía catalana, que hace cinco años firmó con el Gobierno de Egipto para desplegar el primer ecosistema integral de plasma del país, África y Oriente Medio, con una inversión conjunta de 280 millones de euros.

Grifols, a través de GEPD, garantiza "una distribución regular y sostenida" de fármacos elaborados con plasma egipcio en hospitales públicos y centros de salud, asegurando la cobertura de pacientes con enfermedades crónicas o raras, sin depender del mercado internacional.

"Es la primera vez que Egipto se abastece de manera autosuficiente, con medicamentos derivados de plasma nacional, tras décadas en las que el país dependía casi por completo del plasma importado, principalmente de Estados Unidos, lo que suponía una vulnerabilidad estructural sanitaria que el Gobierno egipcio había identificado como prioridad estratégica nacional", explican desde el grupo.

16 CENTROS DE DONACIÓN

Actualmente, Grifols cuenta en Egipto con 16 centros de donación, a los que se sumarán cuatro adicionales durante 2026; además, cuenta con un laboratorio de análisis y un centro logístico de plasma integral que garantiza trazabilidad y control máximo en toda la cadena de valor, como viene ocurriendo en todas las operaciones de Grifols desde el año 1971.

Adicionalmente, Grifols está finalizando la construcción de una planta de procesamiento de plasma en Egipto, cuya primera fase estará operativa en 2026.

El vicepresidente del consejo de GEPD, Tomás Dagá, ha asegurado que la autosuficiencia de plasma en Egipto marca un antes y un después para la salud pública del país", que ha descrito como un mercado clave para Grifols.

CONTROLES

Los centros de donación en el país africano han superado los controles de la PPTA y las autoridades europeas para asegurar "el cumplimiento de los estándares más elevados de seguridad y calidad de los procesos", explica la compañía.

Grifols, a través de GEPD, aportará con este proyecto 55 millones de euros al PIB egipcio en 2025 y estima que aportará más de 272 millones de euros anuales al PIB del país para 2030.

Esta estimación es resultado del impacto directo generado por las propias operaciones de GEPD a través de toda la red de centros de donación, planta de fraccionamiento, laboratorio analítico y centro logístico, y del impacto indirecto vinculado a la actividad de proveedores y servicios locales que abastecen al proyecto.

También incluye el impacto inducido, resultado del gasto en consumo de los hogares cuyos ingresos proceden de dichos empleos directos e indirectos.

Durante el plan de crecimiento entre 2026 y 2029, GEPD recibirá inversiones directas por valor de 209 millones y espera que estas inversiones generen "importantes efectos directos, indirectos e inducidos"; se prevé que el impacto económico total en el PIB del país en este periodo supere los 700 millones de euros, sumando efectos directos, indirectos e inducidos.