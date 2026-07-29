Grifols rebota casi un 5% tras elevar casi un 30% su beneficio semestral y confirmar previsiones

Archivo - Sede de Grifols en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Grifols rebotaban casi un 5% en los primeros compases de la sesión de este miércoles tras anunciar sus resultados del primer semestre con un beneficio de 227 millones de euros, un 28,7% interanual más, y confirmar su 'guidance' para el conjunto del año.

En concreto, los títulos de la compañía, que mantuvo su ratio de apalancamiento en 4,2 veces, subían un 4,83% cercanas las 10.00 horas, hasta intercambiarse a un precio de 10,47 euros.

La empresa cerró el periodo con unos ingresos de 3.574 millones, un 2,6% más a tipo de cambio constante, impulsada por el "sólido desempeño" de las ventas de Biopharma, se elevaron un 5,4%.

El Ebitda ajustado fue de 854 millones, un 2,4% interanual más, mientras que el margen de Ebitda ajustado fue del 23,9%, diez puntos básicos más que un año antes

El flujo de caja libre antes de fusiones y adquisiciones mejoró hasta los 91 millones de euros en positivo, frente a los 12 millones de euros en negativo registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior, y a cierre de junio la posición de liquidez era de 2.030 millones.

CONFIRMA EL 'GUIDANCE'

Grifols ha confirmado su 'guidance' para el conjunto del año y ha dicho que afronta la segunda mitad del año con sus "principales palancas de ejecución plenamente activadas".

Entre estas palancas están la fortaleza continuada de las inmunoglobulinas, el incremento progresivo del plasma procedente de Egipto, los nuevos avances en la recuperación de Biotest, el apalancamiento operativo derivado de una gestión disciplinada de costes y la mejora continuada en la generación de flujo de caja libre.

EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA

El CEO de la empresa, Nacho Abia, ha explicado que los resultados "reflejan la fortaleza continuada" del negocio y la ejecución disciplinada de la estrategia.

"Seguimos centrados en impulsar un crecimiento sostenible, mejorar la eficiencia operativa y reforzar nuestra posición financiera, al tiempo que continuamos invirtiendo en las oportunidades a largo plazo que impulsarán una creación de valor sostenible para todos nuestros grupos de interés", ha añadido.

El director financiero, Rahul Srinivasan, ha añadido que la empresa ha continuado fortaleciendo su perfil financiero, mejorando la resiliencia del balance y reforzando la flexibilidad financiera, lo que ha situado a la empresa "en una posición sólida para ejecutar con confianza sus prioridades estratégicas a largo plazo".

REFINANCIACIÓN DE DEUDA

Grifols ha recordado que, recientemente, refinanció con éxito todos los vencimientos de deuda de 2027, en una operación que incluyó un 'Term Loan B' ampliado hasta un importe equivalente aproximado de 3.000 millones de euros.

Además, incluyó el incremento del compromiso de la línea de crédito revolving desde 938 millones de dólares hasta más de 2.000 millones de dólares, "con mejores condiciones de precio y mayores plazos de vencimiento, respaldados por una sólida demanda institucional y el apoyo de entidades financieras internacionales".

Ha añadido que, junto a la amortización parcial anticipada de 500 millones de euros del bono con vencimiento en 2030 y mayor coste financiero, estas actuaciones permitirán que los intereses en efectivo de 2026 se sitúen en línea o por debajo de los de 2025.

Asimismo, ha subrayado que no tiene vencimientos de deuda significativos hasta el cuarto trimestre de 2028 y mantiene una sólida posición de liquidez.

BIOPHARMA

La mejora de los ingresos de Biopharma consolidó a esta unidad de negocio "como el principal motor de crecimiento del grupo".

Grifols ha explicado que la franquicia de inmunoglobulinas mantuvo un "sólido desempeño", con crecimiento de doble dígito tanto en productos intravenosos como subcutáneos: La inmunoglobulina intravenosa (IGIV) aumentó un 12,5%, mientras que la inmunoglobulina subcutánea (IGSC) creció un 17,7%.

Por su parte, los ingresos de albúmina descendieron un 14,2% por la bajada de precios en China y el hecho de que, en el segundo trimestre de 2025, hubo una recuperación de ventas aplazadas durante el proceso de renovación de la licencia de plasma en el país.

La empresa ha explicado que continúa desarrollando su alianza estratégica con Shanghai RAAS en China, al tiempo que trabaja para incrementar el suministro destinado a la creciente demanda estadounidense de albúmina en bolsas y aprovechar oportunidades de crecimiento en otros mercados fuera de China.

Los ingresos de alfa-1 y proteínas especiales descendieron un 2,6% durante el semestre, debido a diferencias de calendarización respecto a 2025, aunque la compañía mantiene la previsión de crecimiento para el conjunto del ejercicio 2026.

DIAGNOSTIC

Los ingresos de Diagnostic bajaron un 9,7% como consecuencia de la finalización anticipada del negocio conjunto con QuidelOrtho, ya que sin este efecto, obtuvo un crecimiento comparable "de un dígito bajo".

En todo caso, Grifols ha explicado que esta decisión es un "movimiento estratégico" que le permitirá reposicionar el negocio y acceder al segmento de diagnóstico clínico.

La empresa ha asegurado que Diagnostic "continúa siendo un negocio líder, rentable y con una sólida generación de caja", respaldado por relaciones de largo plazo con sus clientes, elevadas barreras de entrada y soluciones críticas integradas en la actividad diaria de los laboratorios.