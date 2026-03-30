Groupe Fournier acelera su expansión en España y prevé 30 nuevas aperturas en dos años

Groupe Fournier acelera su expansión en España con un aumento del 35% en el mercado de la reforma del hogar. - MOBALPA

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Groupe Fournier, empresa especializada en el diseño, fabricación y distribución de muebles, acelerará su expansión en España, donde está presente con 17 puntos de venta, y prevé 30 nuevas aperturas en los dos próximos años, según ha indicado en un comunicado.

El grupo francés, que obtuvo una facturación global de 476,5 millones de euros en el último ejercicio, destaca al mercado español como uno de sus "principales motores de crecimiento", tras elevar sus ingresos un 35% en su filial española Fournier Redes.

Desde la compañía, han asegurado que este crecimiento se ha apoyado en un contexto sectorial favorable, dado que, según el último barómetro de la Asociación de Mobiliario de Cocina (AMC), más de la mitad de los hogares españoles (55,8%) ha realizado o planea realizar reformas en los próximos tres años.

La compañía cuenta actualmente con 17 puntos de venta en España (16 de Mobalpa y uno de SoCoo'c) y prevé una expansión acelerada con 30 nuevas aperturas en los dos próximos años.

Las nuevas ubicaciones se concentrarán en áreas estratégicas como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Alicante y el norte de España, en línea con el dinamismo del sector inmobiliario y turístico.

A nivel global, el Grupo Fournier suma una red de 552 tiendas, con presencia destacada en Francia y otros mercados internacionales, y se marca como objetivo alcanzar en torno a 60 puntos de venta en España a medio plazo.

El director general de Fournier Redes, Frédéric Pellier, ha apuntado que su objetivo es "consolidar una red sólida de franquiciados" y "duplicar la presencia en España en los próximos años".

Desde la empresa, han afirmado que el desarrollo se articulará a través de un modelo 100% franquiciado, orientado tanto a emprendedores como a inversores.

Además, el modelo requiere una inversión inicial de 250.000 euros, con una rentabilidad estimada de entre el 6% y el 10%, e incluye un "acompañamiento integral" en todas las fases del negocio, desde la financiación hasta la gestión operativa.

Por otro lado, el grupo también ha apostado por la innovación tecnológica, y ha incorporado herramientas como Evoq, de inteligencia artificial, que permite generar visualizaciones realistas de proyectos de cocina.

El modelo de Fournier Redes está basado en redes especializadas apoyándose en el posicionamiento complementario de Mobalpa, orientada a soluciones a medida de gama media-alta, y SoCoo'c, con un enfoque más accesible y funcional.