Grupo Elecnor gana 81 millones hasta septiembre, el doble que en 2024, y eleva sus ventas un 18,1%

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo Elecnor registró un beneficio neto de 80,8 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra que multiplica por más de dos los 36,6 millones de ganancias que obtuvo en el mismo periodo de 2024, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo alcanzó los 185,4 millones de euros en los nueve primeros meses del ejercicio, un 96,4% más que en el mismo periodo del año pasado.

Las ventas consolidadas de Elecnor crecieron un 18,1% entre enero y septiembre, hasta situarse en 3.150,2 millones de euros, frente a los 2.667,4 millones del mismo periodo del ejercicio anterior.

El grupo ha subrayado que sus resultados de los nueve primeros del año confirman que la compañía avanza en sus objetivos del plan estratégico 2025-2027 de alcanzar 4.000 millones de euros de ingresos anuales, generar un flujo de caja de más de 350 millones de euros entre 2025 y 2027 y recuperar los niveles de beneficio previos a la venta de Enerfín, superando los 100 millones de euros anuales.

Estos objetivos económicos, explica la compañía, están alineados con una política de dividendos "sólida y sostenible" que apunta a repartir más de 220 millones de euros en el periodo del plan, cifra que duplicaría los dividendos repartidos con cargo a los resultados de los ejercicios comprendidos entre 2021 y 2023.

A lo largo de los primeros nueve meses del año, el grupo Elecnor ha consolidado su nueva estructura organizativa, dividida en tres áreas de negocio (Servicios, Proyectos, y Concesiones y Proyectos Propios).

En el segmento Servicios, donde se integran los servicios de distribución de energía, telecomunicaciones, mantenimiento e instalaciones, Elecnor obtuvo un Ebitda superior a 100 millones de euros (+53,9%), un beneficio neto de 41,6 millones de euros (+93,3%) y una cifra de negocio de 1.690 millones de euros (+8,4%) entre enero y septiembre.

En el área de Proyectos, que se dedica a la construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras energéticas a escala global, incluyendo parques renovables, líneas de alta tensión o subestaciones, Elecnor logró en los nueve primeros meses del año un Ebitda de 88,3 millones de euros (+70%), un beneficio neto de 35,8 millones de euros (+33,1%) y una cifra de negocio de 1.451 millones de euros (+29,2%).

Por último, en el segmento de Concesiones y Proyectos Propios del grupo, que se dedica a la participación en activos estratégicos como líneas de transmisión o plantas renovables, se incluye la participación y gestión de Celeo de forma conjunta con APG, uno de los mayores fondos de pensiones del mundo. El beneficio neto aportado por Celeo al Grupo Elecnor alcanzó los 13,7 millones de euros hasta septiembre, un 22,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

SUBE SU CARTERA DE PRODUCCIÓN EJECUTABLE A 12 MESES

Por su parte, la cartera de producción ejecutable del grupo Elecnor en los próximos 12 meses asciende a 2.863,9 millones de euros, un 5,7% superior a los 2.708,7 millones de euros que se contabilizaban a cierre de 2024.

Del total de la cifra de la cartera, un 42% corresponde a su división de Servicios, por un importe de 1.205,8 millones de euros, en tanto que un 58% corresponde a su negocio de Proyectos, por un importe de 1.658,1 millones de euros.

La cartera de Servicios está formada por los contratos de esta actividad tanto en el mercado nacional como en el internacional, fundamentalmente, en Italia y Estados Unidos.

A la cartera de su división de Proyectos contribuyen tanto España como otros países (Brasil y Australia, principalmente) donde se han contratado importantes proyectos de construcción de plantas de generación de energía procedentes de fuentes renovables y de transmisión de energía.

Elecnor prevé que sus resultados de este año superen los de 2024 gracias a su "sólida" cartera de contratos y a la actual situación del mercado.

En los meses finales del año, el grupo prevé que sus actividades se vean potenciadas por tres grandes tendencias en el ámbito internacional: transición energética y electrificación de la economía; urbanización y digitalización de la sociedad; sostenibilidad medioambiental y social.