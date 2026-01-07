Grupo Lufthansa se asocia con Amadeus para agrupar y simplicar sus procesos de reserva

Archivo - Over the shoulder view of young Asian woman using smartphone, checking digital flight ticket and boarding pass on device screen while packing a suitcase on bed for a trip. Planning for travel. Travel and vacation concept - D3SIGN - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Grupo Lufthansa han firmado con Amadeus un acuerdo de colaboración para introducir un nuevo número de identificación, llamado 'order ID', que agrupará todos los componentes de un viaje en el 'holding', incluyendo el vuelo, los asientos reservados, el equipaje y servicios adicionales como ascensos de clase o acceso a salas VIP.

Tal y como destaca el grupo en un comunicado, esta consolidación sustituye a los sistemas de reserva anteriormente separados y ofrece a sus clientes una visión general completa de todo su viaje.

Entre las ventajas de este nuevo sistema, los pasajeros podrán cambiar de reserva con "mayor rapidez y comodidad" en el futuro, realizar añadidos a su reserva o ajustar sus planes de viaje con poca antelación, especialmente en caso de irregularidades o cambios en los vuelos.

Además, la nueva base tecnológica también aporta una mayor transparencia debido a que, en el futuro, podrán ver más fácilmente qué servicios están incluidos en su reserva y qué opciones adicionales hay disponibles.

"Estamos encantados de asociarnos con Amadeus para avanzar en el desarrollo y la implementación de una tecnología de pedidos innovadora y mejorar aún más la experiencia de viaje de nuestros clientes", ha valorado el vicepresidente ejecutivo de Estrategia del Grupo Lufthansa, Tamur Goudarzi.

El nuevo 'order ID' se está introduciendo gradualmente en varias aerolíneas del grupo y complementa las ofertas existentes, como 'travel ID', que seguirá mostrando el perfil personal del cliente.