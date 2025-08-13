Grupo MET compra una participación mayoritaria de Mega y entra en los mercados de Bélgica y Países Bajos

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Grupo MET ha obtenido todas las autorizaciones necesarias de las autoridades competentes y ha completado la adquisición del 68,5% de Mega Group International, proveedor de energía y telecomunicaciones con sede en Lieja.

Según informó la energética, esta operación le permitirá "aportar su experiencia y solidez financiera a los clientes de Mega en Bélgica y Países Bajos, y sentará las bases para ampliar las ventas de Mega al segmento empresarial en el Benelux, así como para reforzar la presencia de Grupo MET entre los clientes residenciales en toda Europa".

En concreto, Grupo MET adquiere el 68,5% de la compañía, mientras que el 31,5% restante seguirá en manos de sus fundadores y actuales co-CEOs, Michael Corhay y Thomas Coune, quienes continuarán liderando el negocio de Mega.

Mega Group International es un proveedor de energía y telecomunicaciones que centra su actividad principalmente en clientes domésticos de Bélgica y Países Bajos, ofreciendo gas, electricidad y servicios de telecomunicaciones. Fundada en 2013, la compañía se sitúa entre los cinco principales suministradores de energía en Bélgica, con una cartera cercana a los 500.000 clientes.

Además, gracias a las capacidades y al portfolio global de suministro de Grupo MET, Mega podrá ampliar su oferta a pequeñas y medianas empresas, así como a clientes industriales en Bélgica y Países Bajos.

Asimismo, la adquisición abre la puerta a un mayor crecimiento de las actividades minoristas de Grupo MET en distintos países, ampliando su cartera y conocimientos para atender al segmento residencial en los mercados europeos.

El presidente y consejero delegado de Grupo MET, Benjamin Lakatos, enmarcó la operación en la firmemente importancia que el segmento minorista tiene dentro de la cadena de valor de la compañía.

"Estoy convencido de que el conocimiento de Mega en ventas al por menor, combinado con el marco de gestión de riesgos de Grupo MET, generará importantes sinergias no solo para nosotros, sino también para nuestros clientes. Esta operación estratégica en Bélgica y Países Bajos encaja perfectamente en nuestra hoja de ruta para Europa Occidental", dijo.