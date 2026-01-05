La GSMA elige a Hakan Dursun como director de Estrategia

Archivo - El nuevo director de Estrategia de la GSMA, Hakan Dursun. - GSMA - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La GSMA, la patronal mundial de la industria móvil, ha elegido a Hakan Ursun como nuevo director de Estrategia, según ha informado este lunes la entidad en un comunicado.

"Hakan Dursun (...) liderará la definición de la dirección estratégica de la organización (...) y supervisará GSMA Intelligence (GSMAi), la principal fuente de investigación y datos de la industria, en estrecha colaboración con Peter Jarich, director de GSMAi", ha detallado la patronal.

Dursun cuenta con alrededor de 20 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y ha desarrollado diferentes puestos de alta dirección en empresas como Turk Telekom o British Telecom, entre otras compañías y proyectos empresariales.

"Nos complace dar la bienvenida a Hakan Dursun como director de Estrategia de la GSMA. A medida que las prioridades de la industria se amplían y el ritmo del cambio se acelera, necesitamos centrarnos aún más en cómo podemos ofrecer el mayor valor a nuestros miembros y a las comunidades a las que sirven. La amplia experiencia de Dursun y su demostrada capacidad para impulsar la transformación a gran escala serán invaluables a medida que seguimos moldeando el futuro de la conectividad", ha resaltado el director general de la GSMA, Vivek Badrinath.

Por su parte, Dursun ha subrayado que el papel crucial del ecosistema móvil y de la conectividad en el ámbito económico, la innovación y el progreso social.

"La GSMA desempeña un papel fundamental al unir a la industria y convertir la ambición compartida en un impacto global. Espero colaborar estrechamente (...) para convertir la visión a largo plazo de la industria en prioridades estratégicas claras y resultados tangibles, generando un impacto significativo tanto para la industria como para la sociedad a nivel mundial", ha añadido.