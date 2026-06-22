Guía Repsol selecciona más de 250 'Soletes', recomendados por famosos, para disfrutar este verano

Archivo - Antonio Resines en restaurante con 'Solete' de la Guía Repsol - SOFÍA MORO/GUÍA REPSOL - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Guía Repsol ha seleccionado más de 250 nuevos 'Soletes', recomendados entre otros por el actor Antonio Resines, Fangoria, Isabel Coixet, Marc Giró, Juan Gómez Jurado, Toni Acosta o Arde Bogotá, que han desvelado sus lugares favoritos en el territorio nacional para disfrutar del verano.

En concreto, con estos más de 250 nuevos 'Soletes' de la decimoquinta edición, ya son más de 5.500 las cafeterías, bares, restaurantes, sitios de 'fast good', vinotecas, heladerías y terrazas repartidos por todo el país que presumen de este distintivo amarillo, según informa la guía gastronómica.

Una nueva selección de propuestas gastronómicas repartidas por todas las comunidades, donde paran en carretera durante las giras, toman algo después de ensayar o comen con el equipo en parajes increíbles durante los rodajes.

De esta forma, el actor Antonio Resines recomienda una parada junto al Cantábrico en la terraza de Joseín (Comillas), mientras que Toni Acosta propone degustar papas arrugadas con mojo picón en Casa África, frente a la playa de El Roque de las Bodegas, en Taganana, al norte de Tenerife.

Mientras la banda de música Arde Bogotá apuesta por varios locales de Cartagena (Murcia), Alcalá Norte sugiere degustar este verano una hamburguesa en Crítico, ubicado en el barrio madrileño de Ciudad Lineal, mientras que el grupo argentino Miranda! recomienda la cocina vasca frente a la costa alicantina de Lorea, y la escritora Lana Corujo apuesta por la terraza de La Raspa, en Arrecife (Lanzarote).

"Todos buscamos sitios agradables y asequibles en los que relajarnos y gozar de las vacaciones, igual que los personajes del mundo de la cultura que con generosidad nos han revelado sus lugares favoritos. Además, han querido poner en valor esos pequeños negocios en los que se trabaja con ganas para hacernos desconectar y que tanto se merecen un reconocimiento", ha asegurado la directora de Guía Repsol, María Ritter.

Desde el nacimiento de los 'Soletes', en verano de 2021, los establecimientos premiados están clasificados en seis categorías diferentes: bares, barras y tascas, cafeterías y pastelerías, restaurantes y casas de comidas o vinotecas y coctelerías.

Los 'Soletes' reconocen el valor de negocios que han resistido el paso de los años y las modas sin perder encanto y clientela, y apoya también a jóvenes que se arrancan con su primer proyecto.