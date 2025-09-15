Habla, mejor bodega, y Tío Pepe, Lan y Mar de Frades, entre los mejores vinos en la Guía Gourmets 2026

El mejor enólogo, nuevo galardón en esta edición, recae en Ana Carazo de la Bodega de La Loba

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bodegas Habla ha sido elegida como la mejor bodega del año, mientras que los vinos Tío Pepe (González Byass), Lan Reserva y Mar de Frades, entre otros, figuran entre los mejores vinos de la 41º edición de la Guía Vinos Gourmets 2026, según informa la organización.

En concreto, los lectores han escogido los vinos, bodegas, tienda especializada y profesional o institución del sector más destacados del año. Además, este año estrena categoría, la de mejor enólogo, con la que se reconoce la excelencia de aquellas personas que están detras de la elaboración del vino.

De esta forma, la extremeña Bodegas Habla ha sido reconocida como la bodega al año, premiando su amplia variedad de actividades promoviendo un turismo sostenible.

El mejor vino blanco joven ha recaído en Mar de Frades (DO Rías Baixas), del que ha destacado la frescura, elegancia y expresividad de este albariño, elaborado en el Valle del Salnés bajo la dirección de la enóloga Paula Fandiño, mientras que el mejor blanco con crianza recae en Enate Chardonnay (DO Somontano) fermentado en barrica, y el galardón al rosado es para Sinfo de Bodegas Sinforiano (DO Somontano).

Respecto a los tintos, el mejor joven es para Juan Gil Etiqueta Amarilla de Bodegas Juan Gil (DO Jumilla), el mejor tinto con crianza es para Lan Reserva (Bodegas LAN/DOCa Rioja) y el galardón al espumoso recae en Codorníu Ars Collecta Blanc de Noirs Brut Reserva (DO Cava).

En esta edición, el mejor generoso se ha dado 'ex-aequo' a Tío Pepe de González Byass, que se consolida como un icono de Jerez, y a Fernando de Castilla Oloroso Antique, y el galardón que reconoce a la mejor tienda especializada es para Manjares & Saldaña, ubicada en Saldaña (Palencia).

La novedad de esta edición, el reconocimiento al mejor enólogo es para Ana Carazo de La Bodega de La Loba (DO Ribera del Duero), que estrena el palmarés, mientras que el histórico enólogo de Petrus, que está elaborando Vivaltus en Ribera del Duero, Jean-Claude Berrouet, ha sido reconocido con el premio especial del año.

De esta forma, estos premios se entregarán durante la celebración del 39º Salón Gourmets que tendrá lugar del 13 al 16 de abril de 2026.