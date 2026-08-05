Heineken gana 1.125 millones hasta junio, un 51,2% más, tras aumentar un 4,4% sus ingresos

Innovaciones de Heineken España - HEINEKEN ESPAÑA

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cervecera holandesa Heineken registró un beneficio neto atribuido de 1.125 millones de euros en los primeros seis meses de este año, lo que supone aumentar un 51,2% las ganancias de 744 millones de la primera mitad del año pasado.

Los ingresos netos de Heineken entre enero y junio sumaron 14.841 millones de euros, un 4,4% más que en el primer semestre de 2025, aunque en cifras orgánicas, que excluyen el impacto del tipo de cambio y las variaciones del perímetro contable, la cifra aumentó un 2,7% interanual.

Las ventas netas de Heineken en África y Oriente Próximo crecieron un 5,3%, hasta 2.110 millones, mientras que en América aumentaron un 12,6%, hasta 4.617 millones.

De su lado, en Asia-Pacífico disminuyeron un 1,8%, hasta 2.096 millones, y en el mercado europeo, los ingresos netos de Heineken sumaron 5.697 millones, un 0,1% más que un año antes.

ÉXITO DE 'CRUZCAMPO' EN EL REINO UNIDO

En España, destaca la ganancia de cuota de gracias en gran parte al buen comportamiento del segmento de marcas 'premium', impulsado por 'Heineken', 'Ladrón de Verano' y 'Desperados'. Además, la compañía ha subrayado el éxito de 'Cruzcampo' en el Reino Unido, al tiempo que ha puesto de relieve el hito de que en España ya elabora todas sus cervezas, sidras y tinto de verano con 100% energías renovables tras casi una década de inversión e innovación.

Según la nueva segmentación de mercados de la firma a nivel mundial, Heineken España es considerado uno de sus 18 países estratégicos para crecer e invertir y un modelo de referencia en innovación y sostenibilidad, ya que forma parte del 'top 10' en volumen y facturación a nivel global y es el segundo mayor vendedor de cerveza en Europa.

Asimismo, el volumen de cerveza comercializado en la primera mitad de 2026 alcanzó los 115,6 millones de hectolitros, un 0,7% menos en cifras absolutas y un 0,1% menos en datos orgánicos, incluyendo un descenso del 0,6% (-0,5% orgánico) en el segundo trimestre, hasta 62 millones de hectolitros.

"Hemos logrado un crecimiento del volumen y una sólida expansión del beneficio operativo, con las cinco marcas globales en crecimiento y un buen impulso en nuestras carteras de productos 'premium' y de otras bebidas además de la cerveza", ha declarado Harold van den Broek, director financiero de Heineken, quien ha resaltado que estos resultados "reflejan la calidad de su crecimiento, la resiliencia de su presencia estratégica y su capacidad para adaptarse y actuar en un entorno dinámico".

"Hemos dado nuevos pasos significativos para impulsar la productividad y desarrollar capacidades preparadas para el futuro, lo que nos garantiza impulsar un mayor crecimiento de forma eficiente", ha añadido el ejecutivo.

Por otro lado, la compañía ha indicado que el ahorro bruto es "esencial" para mantener la competitividad e invertir en sus marcas e instalaciones, por lo que tienen como objetivo reservar entre 400 y 500 millones de euros en 2026.

De este modo, y aunque "manteniendo la prudencia ante la actual incertidumbre macroeconómica y geopolítica", la compañía neerlandesa reafirma su expectativa de alcanzar un crecimiento orgánico del beneficio operativo (BEIA) en un rango del 2% al 6% para todo el año.