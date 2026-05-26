Hereu: "España es el gran referente de la política moderna turística del siglo XXI"

Archivo - El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en el Pleno del Senado. - DAVID LOPEZ VILLALTA - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha destacado este martes en el pleno del Senado que "España es el gran referente de la política moderna turística del siglo XXI", al ser cuestionado por parte del senador popular Agustín Almodóbar sobre el peso político actual del sector en el consejo de ministros.

En su intervención, ha recordado la senda récord del turismo en el país, con la llegada en 2025 de 97 millones de visitantes internacionales y los 134.000 millones de euros en gasto.

"A pesar de la guerra de Irán, seguimos aumentando los ingresos más que incluso los turistas, pero un país donde crece el turismo es la expresión de un gran éxito", ha subrayado Hereu.

Una vez más, el titular de Turismo ha querido recordar la cifra de 3.400 millones de euros en inversión para la industria durante estos años: "El Gobierno está invirtiendo más que nunca en la historia en la transformación del modelo turístico".

También ha apuntado a la Estrategia Turismo España 2030, ya que, según el ministro, "nunca en la historia" ha habido una hoja de ruta que "sale en la estrategia del Gobierno", defendiendo que es un plan "transversal" que "implica a 18 ministerios".

Por su parte, Almodóbar ha cuestionado la participación de Hereu a la hora de "alzar la voz" antes diferentes cuestiones relacionadas con el sector, como el registro de viajeros, la gestión ferroviaria en el país, la repercusión de la subida de tasas aéreas o el registro de alquileres de corta duración, recientemente anulado por el Tribunal Supremo.