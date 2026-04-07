Hereu presenta un libro que recopila más de 400 carteles turísticos del último siglo en España

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha presentado este martes el libro 'La imagen de España a través de sus carteles turísticos'. - DAVID LOPEZ VILLALTA

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha presentado este martes el libro 'La imagen de España a través de sus carteles turísticos', que recopila más de 400 carteles que ha conservado el Centro de Documentación Turística de Turespaña desde principios de siglo XX hasta la actualidad, según un comunicado.

Este documento supone la primera de una serie de publicaciones del Ministerio para divulgar el patrimonio de imágenes que los archiveros del departamento gubernamental y los organismos autónomos han custodiado a lo largo del tiempo.

Además, el libro cuenta con una presentación del propio ministro, un prólogo del subsecretario del Ministerio, Pablo Garde, y una introducción histórica escrita por el doctor en Estudios Hispánicos por la Sorbona, Jorge Villaverde, y la doctora en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, Ana Moreno.

En su intervención, Hereu ha destacado que, desde 1929 hasta la actualidad, estos carteles reflejan cada etapa histórica, actuando como "un relato visual continuo de la nación".

"Lo que vemos en este libro", ha añadido el ministro, "muestra la visión de los artistas, su capacidad para interpretar el mundo que les rodeaba y, sobre todo, su inventiva. Porque, más allá del mensaje, muchos de estos carteles han sido y siguen siendo un auténtico canto a la belleza y al arte".

Asimismo, el acto ha contado con la presencia de varios altos cargos del Ministerio, como el propio subsecretario y la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez. La presentación también se ha completado con una mesa redonda en la que han intervenido el director de Turespaña, Miguel Sanz; el historiador Jorge Villaverde; y el primer director de Turespaña, Ignacio Vasallo.