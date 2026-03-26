H&M ganó un 22,7% más en su primer trimestre fiscal

Archivo - Una mujer pasea cargada con varias bolsas, una de ellas perteneciente a la tienda H&M, durante el segundo día de rebajas, en Madrid (España), a 26 de junio de 2020. La cadena textil sueca Hennes & Mauritz (H&M) registró pérdidas de 476 millones - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cadena textil sueca Hennes & Mauritz (H&M) obtuvo un beneficio neto atribuido de 724 millones de coronas (67 millones de euros) al cierre de su primer trimestre fiscal, entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, lo que supone un incremento del 22,7% respecto del resultado contabilizado en el mismo periodo del ejercicio precedente, informó este jueves la multinacional.

Las ventas netas de la firma escandinava competidora de la española Inditex ascendieron en el trimestre de apertura del año fiscal a 49.607 millones de coronas (4.590 millones de euros), un 10,3% por debajo de los ingresos del año anterior.

En este sentido, H&M precisó que sus ventas netas en moneda local bajaron un 1% interanual, ya que la comparación del dato en coronas suecas se vio afectado negativamente en nueve puntos porcentuales debido al fortalecimiento de la moneda escandinava.

Las ventas de la cadena sueca en Asia y Oceanía sumaron 6.149 millones de coronas (569 millones de euros), un 18% menos que el año anterior; mientras que en América disminuyeron un 15%, hasta 11.172 millones de coronas (1.034 millones de euros).

En los países nórdicos, las ventas netas sumaron 4.473 millones de coronas (414 millones de euros), un 3%; en Europa Occidental disminuyeron un 8%, hasta 16.557 millones de coronas (1.532 millones de euros); en Europa del Este alcanzaron los 4.419 millones de coronas (409 millones de euros), un 7% menos; mientras que en el Sur de Europa los ingresos netos disminuyeron un 7%, hasta 6.837 millones de coronas (633 millones de euros).

Al cierre del trimestre, H&M contaba con 4.050 tiendas, es decir, el número total de tiendas disminuyó en 163 establecimientos en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que corresponde a una reducción de aproximadamente un 4%.

Por otro lado, la empresa ha asegurado que "sigue de cerca" la evolución de la situación en Oriente Próximo y sus implicaciones para el comercio mundial, señalando que, gracias a una buena flexibilidad en la cadena de suministro y una baja proporción de transporte aéreo, "existen oportunidades para adaptar el flujo de mercancías a las nuevas condiciones".

Los mercados de Oriente Próximo representan una pequeña parte de las ventas totales de la empresa y se gestionan a través de socios franquiciados, ha añadido.

"Un buen control de costes y un margen bruto mejorado contribuyeron a fortalecer la rentabilidad en un trimestre marcado por un consumo prudente y un importante impacto de la conversión de divisas", comentó el consejero delegado de H&M, Daniel Ervér, quien destacó que, si bien el trimestre comenzó en diciembre con una demanda más débil, hacia finales del periodo, las colecciones de primavera, que tuvieron una buena acogida, contribuyeron a una tendencia positiva en las ventas, que se mantuvo durante marzo.

En este sentido, H&M prevé que las ventas del grupo en marzo de 2026 aumenten un 1% en moneda local en comparación con el mismo mes del año anterior.

"En un entorno macroeconómico aún complejo, marcado por una creciente incertidumbre geopolítica, la flexibilidad es más importante que nunca", subrayó Ervér.