H&M recorta un 21,3% su beneficio en España en 2025

Archivo - Tienda de H&M de Gran Vía - VICTOR LAFUENTE/H&M - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

H&M ha recortado un 21,3% su beneficio neto en España, hasta alcanzar los 12,2 millones de euros en su ejercicio fiscal, finalizado el 30 de noviembre de 2025, respecto a los 15,4 millones de euros del ejercicio precedente.

En concreto, la filial española de la firma sueca de moda alcanzó una cifra de negocio de 469,2 millones de euros, lo que supone un 2,23% menos respecto al ejercicio anterior, según los datos disponibles en el Registro Mercantil consultados por Europa Press a través de Informa D&B.

Asimismo, el resultado de explotación (Ebit) de la firma en el mercado español se situó en 14,49 millones de euros, experimentando una reducción del 20,25% frente a los 18,18 millones de euros del año anterior, mientras que el resultado antes de impuestos retrocedió un 20,17%, hasta los 16,24 millones de euros.

OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE TIENDAS Y AJUSTE DE PLANTILLA

H&M ha señalado que durante el pasado ejercicio ha continuado con su estrategia de optimización y reestructuración de su parque de tiendas en España "mediante renegociaciones, extensiones, cierres y reformas". Así, la firma textil llevó a cabo la apertura de dos nuevos espacios y el cierre de nueve establecimientos, situando la red comercial total en 113 tiendas a cierre del ejercicio.

Esta reorganización de la red de tiendas también ha tenido un reflejo en el volumen de empleo. La plantilla media de H&M en España se redujo hasta los 2.465 trabajadores durante el ejercicio, frente a los 2.956 empleados del año anterior.

A pesar del ajuste de ventas y tiendas físicas, la compañía ha destacado en su informe que la recepción comercial en España "sigue siendo favorable" y ha subrayado la aceleración en el proceso de digitalización y mejora de su canal 'online' para reforzar la interacción con sus clientes.

Respecto a la retribución al accionista, H&M España ha acordado la distribución de un dividendo a su sociedad matriz por un importe de 30 millones de euros con cargo a sus reservas.

Por último, la filial española de H&M ha informado en sus cuentas anuales de la reorganización operativa acometida el pasado 1 de enero, fecha en la que procedió a la transmisión de su actividad logística a Hennes & Mauritz Support, S.L., entidad de nueva creación dentro del grupo, subrogando los contratos y garantizando la continuidad operativa de esta división.