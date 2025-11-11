Holafly, nuevo partner de Viajes El Corte Inglés para conexión móvil en el extranjero a traves de eSIMs

Holafly, partner de Viajes El Corte Inglés para servicios de conexión móvil en el extranjero. - HOLAFLY

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Holafly ha anunciado su acuerdo con Viajes El Corte Inglés para, a partir de ahora, ofrecer a su clientela conexión móvil instantánea en más de 160 destinos sin necesidad de tarjetas físicas o roaming, a traves de eSIMs, según un comunicado.

Así, la cadena de retail española integrará esta solución tecnológica dentro del portfolio de servicios que ofrece a través de su agencia de viajes.

Para el vicepresidente de B2B & Partnerships de Holafly, Alex Bryszkowski, esta alianza representa "un paso importante" en el compromiso de la empresa de acompañar a los viajeros en toda su experiencia.

"Gracias a esta colaboración, los clientes de Viajes El Corte Inglés podrán acceder de manera sencilla y segura a nuestros servicios de conexión a internet, disfrutando de la tranquilidad de estar siempre conectados esté donde estén", ha resaltado, además.

En palabras de Holafly, la tecnología eSIM representa el futuro de la conexión móvil en cualquier lugar, eliminando la necesidad de tarjetas físicas o roaming y permitiendo a los usuarios conectarse de manera instantánea.

Esta alianza se adhiere a las ya establecidas por Holafly con otras grandes corporaciones, como BBVA. La compañía ha subrayado, finalmente, que continúa ampliando su red de socios estratégicos para ofrecer "soluciones innovadoras" a empresas de "primer nivel" en todo el mundo.