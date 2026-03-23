La hostelería avanza una Semana Santa similar a la de 2025, pero pendientes del tiempo y del conflicto en Irán

Archivo - Ambiente en una terraza de un bar, - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La hostelería española prevé una Semana Santa, que comenzará oficialmente este Domingo de Ramos, similar a la del año pasado, en un escenario marcado por la estabilidad de la actividad y la cautela empresarial por el escenario actual, según los resultados de la encuesta realizada por Hostelería de España.

En concreto, la meteorología, el incremento de costes y la evolución de la demanda nacional se sitúan como los principales factores que condicionarán el desarrollo de esta campaña, en un contexto de incertidumbre al que se suma el impacto del conflicto en Oriente Medio.

En este contexto incierto, la mayoría de bares y restaurantes a nivel nacional prevé niveles de ocupación y afluencia similares a los de 2025, mientras que las expectativas de facturación se mantienen contenidas, con predominio de la estabilidad y sin un crecimiento generalizado.

Respecto al pasado año, la mayoría de los establecimientos prevé una evolución similar de la actividad. Así, el 55,2% espera niveles de ocupación o afluencia similares a los de 2025, mientras que un 15,1% confía en una mejora. No obstante, casi tres de cada diez establecimientos (29,7%) anticipan un descenso, lo que refleja un contexto marcado por la prudencia y la incertidumbre.

El informe revela que las expectativas de facturación muestran un escenario contenido. El 35,9% de los hosteleros prevé mantener ingresos estables respecto al pasado año. Entre quienes anticipan crecimientos, estos se concentran mayoritariamente en incrementos moderados, mientras que una parte relevante del sector prevé descensos, incluidos casos con caídas superiores al 10%. En conjunto, el balance apunta a una Semana Santa sin grandes expansiones generalizadas de ingresos.

Mientras que en materia de empleo, dos tercios de los establecimientos no prevén cambios en sus plantillas. Solo un 28,7% tiene previsto reforzar personal, mientras que la reducción de empleo se limita a un porcentaje reducido (5,5%).

Una Semana Santa que llega con la incertidumbre que da el actual contexto geopolítico, impactado por el conflicto de Oriente Medio. Un 43,7% de los encuestados considera que esta situación puede afectar negativamente a la demanda o a la actividad, mientras que un tercio no espera efectos relevantes. Una minoría percibe posibles impactos positivos, asociados a un desvío de flujos turísticos hacia destinos considerados más seguros.