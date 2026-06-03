Hostelería #PorElClima y Contigo Energía se alían para impulsar el uso de renovables en bares y restaurantes

Hosteleros - HOSTELERÍA POR EL CLIME

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Hostelería #PorElClima, iniciativa de Ecodes junto a Coca-Cola y con el apoyo de Hostelería de España, se ha aliado con Contigo Energía para ayudar a bares, restaurantes y cafeterías a reducir sus emisiones mediante el uso de energía 100% renovable y la optimización de sus consumos.

En concreto, esta colaboración nace con el objetivo de ofrecer al sector hostelero herramientas prácticas para reducir sus emisiones y optimizar sus costes energéticos, según informa en un comunicado.

Según datos del 'Observatorio de Acción Climática del Sector Hostelero 2025' confirma que el consumo eléctrico es el principal responsable del impacto ambiental de la hostelería. En 2024, el 62% de las emisiones del sector procedieron del consumo de electricidad, lo que pone de manifiesto que la eficiencia energética representa el mayor potencial de reducción de emisiones, considerando los alcances 1 y 2, así como el consumo de agua incluido en el alcance 3.

Reducir este consumo se convierte, por tanto, en una palanca estratégica para avanzar hacia una hostelería más sostenible, eficiente y competitiva.

Con este objetivo, Hostelería #PorElClima incorpora este nuevo servicio de apoyo al sector, orientado especialmente a la reducción de las emisiones de alcance 2, aquella derivada de la adquisición y consumo de energía.

Gracias a este acuerdo, los establecimientos adheridos a Hostelería #PorElClima podrán acceder a una asesoría energética gratuita y personalizada por parte de Contigo Energía. El servicio incluirá el análisis de la factura eléctrica, el estudio de la potencia contratada, una simulación previa de ahorro, la estimación de la reducción de emisiones de CO2 y una propuesta adaptada al consumo real de cada negocio, sin compromiso de permanencia.

Para grandes compañías, este acuerdo añade otras ventajas como la gestión centralizada de la facturación, con resumen mensual, así como la opción de facturación agrupada y modalidades de pago flexibles, adaptadas a las necesidades del negocio.

La Vicepresident Public Affairs, Communication & Sustainability de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, Esther Morillas, ha destacado este acuerdo. "En Coca-Cola Europacific Partners hemos asumido el compromiso de alcanzar la neutralidad en carbono a lo largo de toda nuestra cadena de valor en 2040. A través de Hostelería #PorElClima queremos seguir colaborando con el sector hostelero con herramientas concretas, accesibles y útiles para reducir sus emisiones, ganar eficiencia y hacer de la sostenibilidad una oportunidad real de negocio", ha señalado.

Por su parte, el director general de Contigo Energía, Luis García, se ha congratulado de este acuerdo. "Esta colaboración nos permite ayudar a bares, restaurantes y cafeterías a reducir sus costes energéticos y su huella de carbono, demostrando que sostenibilidad y competitividad pueden ir de la mano", ha indicado.