La hostelería reclama al Gobierno que prorrogue seis meses más la solicitud de ayudas al sector

Respalda el acuerdo de la reforma laboral, que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La patronal hostelera ha reclamado al Gobierno que prorrogue seis más la solicitud de las ayudas del sector, ya que alrededor de 2.500 millones de euros van a tener que ser devueltos por las comunidades autónomas al no haberse adjudicado en este periodo por las trabas que se han puesto para su adjudicación.

"Algunas ayudas van llegando, dependiendo de cada terrirotiro, pero lamentablamente no han llegado todas. Así, alrededor de 2.500 millones de euros se van a tener que devolver, porque no se ha podido gestionar por las condiciones duras y leoninas. Exigimos prorrogar seis meses el montante de financiación que no ha llegado para que vuelva a ver condiciones de acceso a esas ayudas", ha demandado el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, en declaraciones al canal '24 horas' de Televisión Española, que recoge Europa Press.

De esta forma, el sector encara con pesimismo las Navidades, donde estima unas pérdidas de cerca de 1.500 millones de euros por las cancelaciones de reservas en los restaurantes de los últimos días. "No tiene ya solución, lo que se ha dejado de vender no se recupera y la cuesta de enero de este año va a ser un Everest", ha señalado.

"Lamentablemente lo que tienen que decir las autoridades es con qué se nos va a compensar, qué planes tienen para compensar a los que se están arruinando y el daño que les están haciendo", ha demandado.

Por otro lado, Yzuel ha defendido el trabajo realizado por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en la negociación de la reforma laboral, que será aprobada este martes en el Consejo de Ministros. "Como sector, queríamos que hubiera consenso y hemos apoyado a la CEOE. No es la reforma laboral que haríamos, pero es la que hemos conseguido consensuar y mostramos nuestro apoyo total a CEOE", ha recalcado.

EL SECTOR ENCARA UNA SITUACIÓN "DOLOROSA Y DURA" POR LA SEXTA OLA

El presidente de la patronal de hostelería ha reconocido que el sector hostelero encara una "situación dura, complicada y dolorosa" ante las nuevas limitaciones que están imponiendo determinadas regiones en España para frenar la sexta ola, que está asolando España.

"Entendemos que la situación sanitaria es la que es, pero nosotros tenemos alternativas y propuestas para combinar salud y economía, porque se ha demostrado que es ineficaz el cerrar la hostelería. Las comunidades que nos van a arruinar no van a tener mejores resultados sanitarios", ha recalcado.

Yzuel ha lamentado que las autoridades sanitarias siguen "improvisando" y que la sexta ola les ha pillado "con los pantalones bajados", recordando que los datos confirman que la hostelería no es un foco de contagio, ya que se produce más en el ámbito de los hogares y en el laboral.

"Nos encantaría que nos hubieran propuesto medidas más tecnológicas, pero nadie nos da confianza y certeza para encontrar esas soluciones y vuelven a las medidas medievales. Tenemos un camino para seguir trabajando y lo hacemos con la mano tendida para que nos escuchen", ha subrayado Yzuel.