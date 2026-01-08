Hoteleros exigen a Interior un refuerzo "urgente" de efectivos para evitar colapso de controles de pasaportes

Archivo - Control fronterizo - VALENCIAPORT - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha reclamado al Ministerio del Interior un refuerzo urgente de efectivos policiales y la plena operatividad de los sistemas de control en los principales aeropuertos internacionales españoles.

Según la patronal, las largas colas y los tiempos de espera prolongados en los controles de pasaportes se han convertido "en un problema estructural que perjudica gravemente la experiencia del viajero y la imagen de España como destino turístico de primer nivel en un contexto de alta competencia".

Esta situación, que ya ha sido denunciada reiteradamente por asociaciones hoteleras de distintos territorios, afecta de manera especial a aeropuertos con un elevado volumen de pasajeros internacionales, como son los casos de Málaga, Tenerife Sur y Lanzarote, entre otros destinos de referencia.

En estas instalaciones, la llegada masiva de viajeros extracomunitarios -especialmente procedentes del Reino Unido tras el Brexit- genera cuellos de botella recurrentes en los controles fronterizos que ralentizan el flujo de entrada al país.

Desde CEHAT subrayan que el problema no es puntual ni coyuntural y denuncian que los sistemas de control biométrico y tecnológico no están funcionando aún a pleno rendimiento, presentando graves deficiencias en sus tiempos de funcionamiento.

La confederación señala que a esta falta de optimización tecnológica se suma la insuficiencia de efectivos policiales para atender la demanda real, lo que agrava las esperas en las zonas de tránsito internacional de las infraestructuras aeroportuarias.

El presidente de CEHAT, Jorge Marichal, ha denunciado que se trata de una situación común en muchos aeropuertos que requiere una respuesta inmediata y coordinada por parte del Estado, calificando como "no razonable" que los turistas se enfrenten a esperas de una hora o más para entrar en el país tras un viaje de varias horas.

La patronal recuerda que estas demoras no solo generan malestar entre los visitantes, sino que también afectan a residentes y trabajadores, dañando la reputación de la industria turística española en su conjunto.

Además, la organización subraya que el impacto de estas esperas es especialmente grave para colectivos vulnerables como familias con niños pequeños, personas mayores o viajeros con necesidades especiales, para quienes permanecer de pie durante largos periodos supone un perjuicio añadido.

La patronal lamenta que, ante una realidad ampliamente conocida, no se perciba una respuesta empática ni suficiente por parte de los gestores de las infraestructuras ni de los responsables del control de entradas, "a pesar de tratarse de perfiles que requieren una atención diferenciada".

Por todo ello, CEHAT ha hecho un llamamiento formal al Ministerio del Interior para que adopte medidas urgentes y estructurales que incluyan la optimización de los sistemas tecnológicos de control fronterizo y una planificación de recursos acorde al crecimiento sostenido del turismo internacional.

Marichal ha concluido advirtiendo de que la calidad de la experiencia turística comienza en el propio aeropuerto y que "España no puede permitirse que el primer contacto de millones de visitantes con nuestro país sea una cola interminable en un control de pasaportes. Esto también es marca España y debemos protegerla".