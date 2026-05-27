El presidente Azcón y la consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Arancha Simón, en la presentación de la Gala Michelin en Huesca. - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Huesca será la sede de la Gala de la Guía Michelin 2027, el evento anual que reúne al mejor talento gastronómico de España y en el cual se anuncian las novedades de la siguiente edición de la 'guía roja' se celebrará el próximo 24 de noviembre.

La Gala recala en la provincia de Huesca gracias al apoyo conjunto de tres instituciones: Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Huesca y Ayuntamiento de Huesca. Se trata de una apuesta única que hace referencia al momento por el que atraviesa la gastronomía aragonesa y, en especial, la oscense.

De hecho, la elección de Huesca responde a la voluntad de la guía gastronómica de dar visibilidad a territorios y destinos con una personalidad gastronómica marcada y con objetivos claros para situar su oferta como un argumento principal de elección para los viajeros.

La provincia de Huesca cuenta con 18 restaurantes representados en la selección de la Guía Michelin 2026, de los cuales, ocho tienen una Estrella Michelin, dos de ellos en la ciudad y otros seis dispersos en pequeñas poblaciones de la provincia.

Se trata de una situación singular en España, con una excelente propuesta gastronómica en la que priman la calidad y los productos de proximidad, con algunos de los restaurantes destacados en la Guía presentes en poblaciones de menos de un centenar de habitantes.

RECONOCIMIENTO AL TALENTO

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha destacado que la celebración de la Gala Michelin en Huesca es "el reconocimiento a un talento que desborda nuestra comunidad, y en especial en la provincia oscense, que es el talento culinario".

Asimismo, ha reconocido el mérito de que haya "restaurantes con Estrella Michelin en municipios escasamente poblados, como ocurre el Pirineo", y el papel que estos establecimientos, que juegan contra la despoblación.

"Huesca va ser el foco en España y en todo el mundo de algo tan importante como es la gastronomía, pero hace dos días lo éramos del turismo de aventura y esto no ha pasado nunca en la historia de Huesca" y "hoy lo que hacemos es confirmar un buen trabajo y reconocer un talento que desborda en la provincia de Huesca", ha afirmado Azcón.

Para la organización de la gala de la Guía Michelin, celebrar este evento en Huesca es "una oportunidad para visibilizar el extraordinario patrimonio gastronómico y la riqueza de producto de Aragón". Igualmente, han añadido que esta elección "refuerza nuestro compromiso con la pluralidad territorial de la gastronomía española y la capacidad de la cocina local para dialogar con las grandes tendencias internacionales".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Huesca, Isaac Claver, se ha mostrado convencido de que "a ilusión, a ganas y a talento de nuestra gente y a compromiso y a la pasión que le ponen no nos ganaba nadie".

Para la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, el hecho de que la ciudad vaya a ser sede de la gala va más allá de acoger un evento, es todo un reconocimiento y ha calificado de "tremendamente interesante e importante" que la Gala Michelin recale en la capital oscense, porque Huesca "es tierra de impulso de la cocina moderna española gracias al binefarense Teodoro Bardají y después de este espectacular anuncio todos estamos emocionados y tenemos una enorme ilusión".

Por su parte, el chef oscense Carmelo Bosque, del restaurante Lillas Pastia, será el coordinador gastronómico de la gala y será quien lidere a cocineros de la provincia que elaborarán el menú de la cena.

Para Bosque, "este reconocimiento no es sólo para las estrellas, sino para todo un sector, cocineros, hosteleros, productores, ganaderos, agricultores, personas que con su esfuerzo diario hacen que nuestra gastronomía siga creciendo y como siempre un recuerdo especial a nuestros clientes, porque Huesca es hostelera y la gente de Huesca siempre ama la excelencia".

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Huesca, Javier Más, ha dicho: "Este anuncio es una pasada y un bombazo para la provincia y para toda la comunidad, porque el poder celebrar aquí la gala de la Estrella Michelín es una absoluta alegría" y "también un reconocimiento a todos los años que se lleva trabajando en el sector y en la excelencia", por lo tanto "es una grana alegría".

En estos mismos términos se ha expresado el cocinero Toño Rodríguez, de La Era de los Nogales, con Estrella Michelin: "Estamos felices y contentos, porque va a ser un impulso para Huesca en materia turística, también, y esto le va a ayudar mucho".

En el acto de anuncio también ha estado presente otro Estrella Michelin de la ciudad, Tonino Valiente, del restaurante Tatau, que ha adelantado que "vamos a ser los mejores anfitriones en el mundo, yo soy muy fan de todo esto y el muñeco lo llevo tatuado en toda la espalda, así que vamos a hacer algo muy chulo y muy divertido".