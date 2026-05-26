La IA generativa alcanza al 93,5% de los españoles y se consolida como clave en compra, empleo e inversión

Archivo - FILED - 22 October 2025, Mecklenburg-Western Pomerania, Schwerin: Several AI applications can be seen on a smartphone screen, including ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, Microsoft Copilot, Meta AI, Grok and DeepSeek. Photo: Philip Dulian/dpa - Philip Dulian/dpa - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La inteligencia artificial (IA) generativa ha completado el asalto al tejido empresarial y social en España, con una adopción que alcanza ya al 93,5% de los ciudadanos frente a cerca del 60% en 2025, y con un uso cada vez más decisivo en procesos de compra, empleo o inversión, según el informe 'La IA es el nuevo intermediario para vender, contratar, financiarse y rendir cuentas' elaborado por LLYC y Appinio.

Dos de cada tres consultados aseguran usar la IA "mucho más" que hace un año (64,2%), en una aceleración transversal por generaciones: el 65,2% entre 18 y 29 años, el 67,3% entre 30 y 44 años y el 61,7% entre 45 y 65 años.

Además, el 70,8% de los españoles le concede un atributo de imparcialidad que pocas fuentes o marcas logran generar.

En el ámbito del consumo, la IA se consolida como "agente de decisión implícito", dado que el 44% de los españoles entre 18 y 65 años afirma haber utilizado alguna IA generativa durante su última compra, no solo para informarse, sino durante el proceso.

De ellos, el 38,6% considera que fue "clave para decidir" y otro 55,9% que fue "un factor más", lo que implica que el 94,5% de los compradores que usaron IA le otorgaron peso real en la decisión.

Asimismo, el 66,2% de los usuarios rara vez o nunca hace clic en los enlaces originales tras recibir una respuesta de la IA, en un fenómeno denominado "efecto cocodrilo", mientras que el 92,1% de los decisores de compra confía más en la IA o entra en duda cuando contradice la información oficial del proveedor.

En el ámbito laboral, el 59,8% de los profesionales afirma que ha utilizado o utilizará la IA para investigar la reputación real de una empresa antes de aplicar a una oferta o aceptar un empleo.

Además, el 45,3% elegiría una oferta sobre otra idéntica si incorpora herramientas avanzadas de IA, mientras que un 22,3% la rechazaría por temor a un control excesivo, una preocupación más extendida entre los jóvenes de 18 a 29 años (31,1%).

En el plano financiero, el 36% de los inversores activos cree que en solo dos años una IA gestionará sus ahorros mejor que un asesor humano. Incluso en la franja de 45 a 65 años, el uso de la IA para procesar información financiera roza el 60%, mientras que el 76% de quienes la emplean habitualmente en finanzas considera superior el modelo frente al asesor humano.

Por último, en el ámbito social, el 90,1% de los ciudadanos que vigilan a las marcas usaría la IA para auditar la sostenibilidad y detectar prácticas de 'greenwashing'.

Ante una crisis reputacional, el 43,9% de los perfiles críticos prefiere un resumen neutral de la IA frente a medios o redes sociales, tendencia que se acentúa en rentas superiores a 4.000 euros netos, donde la IA (50,8%) supera a los medios tradicionales (43,1%) como fuente preferida.