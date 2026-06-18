IAG advierte de la presión del crudo por la crisis en Oriente Medio y critica retrasos en las entregas

Archivo - El CEO de International Airlines Group, Luis Gallego, interviene durante la celebración del IV Foro Internacional Expansión, en el Parador de Alcalá de Henares, a 10 de mayo de 2023, en Alcalá de Henares, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

International Airlines Group (IAG), que integra a aerolíneas como Iberia, British Airways, Vueling y Aer Lingus, ha advertido este jueves sobre el impacto y la volatilidad en los precios del combustible derivados de la incertidumbre geopolítica por la crisis en Oriente Medio.

Asimismo, el holding ha criticado abiertamente los retrasos en las entregas de nuevos aviones por parte de los fabricantes, señalando que esta situación, sumada a los problemas en la cadena de suministro, restringe la oferta mundial y exige una "disciplina constante" para preservar la fiabilidad operativa.

Durante su intervención en la Junta General de Accionistas celebrada este lunes en Madrid, el consejero delegado del grupo, Luis Gallego, ha explicado que, a pesar de que parece haberse alcanzado un principio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán, el conflicto provocó que los precios del crudo llegaran a duplicarse desde su estallido. Una situación que supone un "reto significativo" para la compañía, dado que el combustible representa aproximadamente una cuarta parte de su base total de costes.

A esta coyuntura se añaden las dificultades operativas globales. El directivo ha apuntado a los retrasos de los fabricantes de aeronaves como la principal razón de que exista una dinámica de oferta restringida a escala mundial, debido a que una parte importante de los nuevos aparatos se tiene que destinar a la sustitución de la flota actual en lugar de al crecimiento neto de capacidad.

No obstante, desde el holding aseguran afrontar este contexto macroeconómico desde una posición "mucho más sólida", gracias a un balance robusto, un menor ratio de apalancamiento y una posición de caja fuerte que les permite "capear mejor situaciones de volatilidad" y absorber las tensiones sobre los costes.

RESULTADOS RÉCORD EN 2025 Y DIVIDENDO.

A pesar de los desafíos externos, el consejero delegado ha calificado el ejercicio de 2025 como otro año "muy sólido" y de "resultados financieros récord" para IAG, impulsado por una demanda de viajes resistente y la diversificación geográfica de sus marcas.

El grupo incrementó sus ingresos un 3,5% en 2025, mientras que el beneficio de explotación antes de partidas excepcionales repuntó un 13,1%. Por su parte, el beneficio ajustado por acción se elevó un 22,4%.

IAG cerró el año con un margen operativo del 15,1% a nivel de Grupo, superando su rango objetivo de ciclo (situado entre el 12% y el 15%). Por aerolíneas, Iberia lideró la rentabilidad con un margen del 16,2%, seguida de British Airways con un 15,2%.

El Consejo de Administración propuso un dividendo complementario de 228 millones de euros, elevando la distribución total con cargo a 2025 hasta los 448 millones de euros, un 8,9% más por acción. A esto se suma el programa de devolución de exceso de efectivo de 1.500 millones de euros, del que ya se han completado los primeros 500 millones y está en marcha el segundo tramo por idéntico importe.

A la junta de accionistas asistieron este lunes en Madrid un total de 565 accionistas (presentes o representados) equivalentes al 66,7% del capital social de la compañía.

INVERSIONES, FLOTA Y MEJORA OPERATIVA

De cara al futuro, IAG continuará ejecutando su plan estratégico apoyado en inversiones que en 2025 alcanzaron los 3.400 millones de euros destinados a flota, tecnología e infraestructuras. En este sentido, la firma realizó pedidos de 71 aviones de largo radio de nueva generación (con opción a 23 más) y destacó la entrada en servicio del Airbus 321XLR en Aer Lingus e Iberia para potenciar de forma eficiente el mercado del Atlántico Norte.

Asimismo, el grupo ha subrayado la mejora en sus métricas de puntualidad en 4,6 puntos, hasta el 82,4% a nivel grupo, posicionando a Iberia Express como la aerolínea más puntual de Europa.

ACUERDO CON STARLINK PARA EL WIFI

Entre otros hitos del año, el holding ha reseñado el acuerdo con Starlink para implementar conectividad wifi de alta velocidad, la firma con CFM para el mantenimiento de motores LEAP en las instalaciones de La Muñoza (Madrid) y la creación de la nueva filial IAG Engine Tech.

Por último, respecto a los proyectos de ampliación de los aeropuertos clave en los que opera, como Londres-Heathrow, Madrid-Barajas o Barcelona-El Prat, IAG ha reiterado su apoyo al crecimiento de las infraestructuras, siempre y cuando este desarrollo vaya aparejado de "un modelo competitivo en costes" y de una mejora en los estándares de servicio al cliente.

TRANSICIÓN ORDENADA QUE NO RESTE COMPETITIVIDAD.

Por su parte, el presidente de IAG, Javier Ferrán, ha puesto en valor la "disciplina y ambición" con la que el grupo ejecutó su estrategia en 2025, un ejercicio en el que se destinaron 3.442 millones de euros a reforzar las capacidades de la compañía de cara a su próxima etapa de crecimiento.

El directivo ha aprovechado su intervención para defender una transición hacia una aviación con menores emisiones que resulte "ordenada" y esté apoyada en medidas viables. En este sentido, ha advertido de la necesidad de contar con un marco regulatorio que permita a Europa reducir su huella climática "pero sin debilitar ni su conectividad ni su competitividad" frente a rivales globales, instando a una colaboración estrecha entre las empresas y las instituciones.

Asimismo, de cara a lo que resta de 2026, el presidente del holding ha avanzado que el grupo sigue mostrando una "solidez operativa y una demanda resistente" en sus mercados clave, si bien ha abogado por mantener una visión prudente ante la segunda mitad del año.

Según ha argumentado, el entorno actual continúa condicionado por la volatilidad en los costes, el contexto macroeconómico y los conflictos geopolíticos como el de Oriente Medio, unos factores que "exigen disciplina y capacidad de adaptación", pero ante los cuales IAG contrapone la fortaleza de sus marcas y su sólida posición financiera.