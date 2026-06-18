IAG llevará a su junta dividendo complementario de 0,05 euros y entrada de Daniel Pinto en el consejo

Archivo - Luis Gallego, presidente ejecutivo de Iberia - IBERIA - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

International Consolidated Airlines Group (IAG) encara este jueves, 18 de junio, su junta general de accionistas, que se celebrará en segunda convocatoria en el Auditorio Rafael del Pino de Madrid a las 12.00 horas, y que servirá para escenificar la recuperación financiera del grupo aéreo y aprobar una batería de medidas destinadas a elevar la retribución de sus propietarios.

Entre los puntos principales del orden del día destaca la propuesta para distribuir un dividendo complementario en efectivo de 0,05 euros brutos por acción con cargo a los resultados del ejercicio 2025, un año en el que el 'holding' obtuvo un beneficio neto de 1.306,97 millones de euros.

Este abono, previsto para comenzar el próximo 29 de junio, se sumará a los 219,5 millones de euros ya repartidos previamente como dividendo a cuenta.

Asimismo, los accionistas abordarán la votación de una reducción de capital social mediante la amortización de hasta un máximo de 461.166.953 acciones ordinarias, una cifra que equivale al 10% del capital total de la sociedad.

Esta medida se ejecutará de forma total o parcial durante los próximos meses y se nutrirá de los títulos adquiridos a través de los programas de recompra de acciones que el consejo de administración puso en marcha en febrero, con los que prevé devolver a los accionistas un excedente de efectivo de hasta 1.500 millones de euros.

Al realizarse con cargo a reservas de libre disposición, la reducción no implicará devolución de aportaciones a los socios ni permitirá el derecho de oposición de los acreedores, consolidando la estructura patrimonial de la compañía.

REELECCIÓN DE LUIS GALLEGO.

En el plano de la gobernanza, la junta examinará la reelección por el plazo estatutario de un año de prácticamente toda la cúpula directiva de IAG, incluyendo a Javier Ferrán como consejero no ejecutivo independiente y a Luis Gallego como consejero ejecutivo.

Como principal novedad en el órgano de administración, el grupo propondrá el nombramiento de Daniel Pinto, actual vicepresidente de JPMorgan Chase, en calidad de nuevo consejero no ejecutivo independiente.

Pinto se incorporará al consejo para cubrir la vacante de Nicola Shaw, quien causará baja definitiva en la misma fecha de la Junta tras haber completado el período máximo de nueve años previsto en el plan de sucesión institucional.

Por último, el consejo de administración de IAG solicitará la renovación de diversas autorizaciones financieras para mantener su flexibilidad operativa ante posibles contingencias o movimientos estratégicos en el mercado.

Entre estas medidas se incluye el permiso para emitir valores de deuda convertibles o canjeables por acciones de nueva emisión por un importe nominal máximo de 1.500 millones de euros, así como la facultad de aumentar el capital social ordinario hasta en un 50%.

Asimismo, se someterá a votación la potestad de excluir el derecho de suscripción preferente en dichas ampliaciones hasta un límite del 20%, del cual la mitad se reservaría sin restricciones y el otro 10% adicional quedaría estrictamente vinculado a la financiación de adquisiciones o inversiones de capital específicas.