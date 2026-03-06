Iberdrola completa la compra de su primer parque eólico en el estado de Victoria (Australia)

Archivo - Parque Ararat de Iberdrola en Australia - IBERDROLA - Archivo

Iberdrola ha completado la adquisición de su primer parque eólico en el estado de Victoria (Australia) a Partners Group y OPTrust, tras obtener todas las autorizaciones necesarias para llevar a cabo la operación, según ha informado este viernes la compañía.

Con esta operación, el grupo español cuenta ya con presencia en cinco estados de Australia (Nueva Gales del Sur, Australia Meridional, Victoria, Queensland y Australia Occidental), un mercado en el que tiene previsto invertir 1.000 millones de euros hasta 2028.

Con una capacidad de 242 megavatios (MW) y en funcionamiento desde 2017, este parque eólico adquirido por Iberdrola se convierte en el mayor de la compañía en Australia. Se trata, además, de su primer activo de generación propio en Victoria, el segundo estado con mayor población de Australia y de mayor crecimiento.

La compañía que preside Ignacio Galán ha destacado que esta adquisición refuerza la capacidad del grupo para suministrar a su cartera de clientes empresariales con generación propia.

Iberdrola venderá además una parte significativa de su producción a través de acuerdos de compra de energía (PPA), lo que proporcionará flujos de caja predecibles en un estado que tiene como objetivo alcanzar el 95% de energía renovable para 2035.

La empresa española cuenta en el mercado australiano con más de 2.500 MW de capacidad instalada repartida principalmente entre parques eólicos terrestres, plantas solares y baterías.

La compañía, además, ha entrado recientemente en el negocio de redes del país con VNI West (Victoria to New South Wales Interconnector West), una infraestructura que conectará los estados de Victoria y Nueva Gales del Sur.

Ésta es la sexta operación completada por Iberdrola en lo que va de año, tras la venta de su generación terrestre en Francia, la venta de activos minihidroeléctricos y del negocio de purines en España, la venta de Hungría y la incorporación de 650 MW de energía solar a la empresa conjunta con Norges.

"Todas estas iniciativas están en alineadas con la estrategia del grupo de centrar sus inversiones en sus negocios principales -principalmente la generación con contratos a largo plazo o redes reguladas- y en mercados clave", ha subrayado la compañía.