Iberdrola culmina la venta de su negocio en México a Cox

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MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola, tras la obtención de las aprobaciones regulatorias necesarias, ha culminado la venta de su negocio en México al grupo Cox, informaron ambas compañías.

El perímetro de la transacción incluye una capacidad instalada de 2.600 megavatios (MW) en funcionamiento -1.368 MW de centrales de ciclo combinado y cogeneración y 1.232 MW de activos eólicos y fotovoltaicos-, la actividad comercial y la cartera de proyectos de generación, que el comprador pretende poner en operación en el futuro de acuerdo con sus planes de expansión en el país.

La operación forma parte de la estrategia del grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán de centrar sus inversiones en sus negocios de redes reguladas de transporte y distribución o generación con contratos a largo plazo y en mercados como los Estados Unidos y el Reino Unido.

De esta manera, se cierra un acuerdo que se alcanzó a finales de julio de 2025 y que suponía un importe por la operación de 4.200 millones de dólares (unos 3.700 millones de euros).

Mientras, para la 'utility' de agua y energía presidida por Enrique Riquelme la operación es transformacional, ya que genera sinergias significativas para el grupo, consolidando a México como un país estratégico al integrar los sectores de agua y energía, y en un mercado prioritario para la compañía, en el que lleva más de diez años operando, y consolida su modelo de integración vertical combinando generación, comercialización y capacidades industriales bajo una misma plataforma.

En términos proforma, en 2025 el grupo indicó que hubiese alcanzado unos ingresos de 2.551 millones de euros y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 786 millones de euros, multiplicando por dos y por tres respectivamente las cifras del ejercicio.

Asimismo, el flujo de caja operativo se situaría en torno a 592 millones de euros, cuatro veces más, lo que refuerza su capacidad de generación de caja y su perfil financiero a largo plazo.

Además, la compañía destacó que esta operación es plenamente consistente con su estrategia de focalizar su crecimiento en un número limitado de regiones prioritarias, reforzando muy especialmente su presencia en América, donde México constituye uno de los ejes centrales del plan 2026-2028.

"PASO DECISIVO" EN LA EVOLUCIÓN DE COX".

El presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, destacó que el cierre de esta operación "marca un paso decisivo" en la evolución del grupo.

"Incorporamos una plataforma de gran calidad en un mercado que conocemos bien, y lo hacemos manteniendo el foco en la disciplina, la integración y la creación de valor a largo plazo. Esta adquisición refuerza nuestro perfil como 'utility' integrada y nos sitúa en una posición de mayor escala y solidez para afrontar la siguiente etapa de crecimiento del grupo", dijo.