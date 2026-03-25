Iberdrola logra un préstamo de 700 millones para una nueva interconexión submarina entre Inglaterra y Escocia

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Iberdrola haobtenido una financiación de 600 millones de libras esterlinas (unos 700 millones de euros) del National Wealth Fund británico para su proyecto 'Eastern Green Link 4', una interconexión eléctrica submarina entre Inglaterra y Escocia que persigue reforzar la seguridad y la autosuficiencia energéticas de Reino Unido y contribuirá al cumplimiento de los objetivos de electrificación del país, ha informado este miércoles la compañía española en un comunicado.

Esta nueva financiación permitirá al grupo Iberdrola seguir avanzando en su plan de desarrollo de redes de distribución y transporte en el Reino Unido, que supondrá una inversión total de 12.000 millones de libras esterlinas (14.000 millones de euros) hasta 2028, con el fin de seguir ampliando la electrificación y dar respuesta al aumento previsto de la demanda de electricidad.

La eléctrica que preside Ignacio Galán ha explicado que el proyecto 'Eastern Green Link 4' utilizará la tecnología HVDC para transmitir electricidad en corriente continua a 525.000 voltios a lo largo de 530 kilómetros entre Fife (Escocia) y Norfolk (Inglaterra).

Según Iberdrola, los 2.000 megavatios (MW) de capacidad de este proyecto harán posible abastecer a 1,5 millones de hogares británicos, reduciendo las limitaciones actuales para transportar la energía producida en Escocia hasta las zonas de demanda de Inglaterra.

"Las infraestructuras de interconexión eléctrica submarina de larga distancia son esenciales para reforzar la seguridad y la autonomía energéticas del Reino Unido al reducir su dependencia de los combustibles fósiles importados, que están expuestos a la volatilidad de los mercados internacionales", ha subrayado la empresa española.

Esta operación se suma a otro préstamo de 600 millones de libras concedido por el National Wealth Fund en mayo de 2025 para respaldar el desarrollo de siete grandes proyectos de transporte de electricidad de ScottishPower.

Según la eléctrica, la colaboración entre Iberdrola y el National Wealth Fund pone de manifiesto el potencial que tiene la colaboración entre los sectores público y privado "para apoyar la transición hacia un sistema energético más seguro, autóctono y competitivo".

En línea con los objetivos de política energética del Gobierno británico, el National Wealth Fund ha marcado en su reciente plan estratégico las redes eléctricas como una de sus prioridades de inversión.

Según las estimaciones del Operador Nacional independiente del Sistema Eléctrico (NESO), Gran Bretaña necesitará inversiones por 58.000 millones de libras esterlinas (unos 67.000 millones de euros) en infraestructuras de redes de aquí a 2035.

INFRAESTRUCTURAS ESENCIALES PARA LA ELECTRIFICACIÓN.

El presidente de Iberdrola y de ScottishPower, Ignacio Galán, destacó que, gracias "a su política energética clara y su regulación incentivadora, el Reino Unido se ha consolidado con uno de los principales destinos de inversión para el grupo, especialmente en redes eléctricas de transporte y distribución".

"Infraestructuras como el Eastern Green Link 4 serán esenciales para acelerar la electrificación, impulsar el crecimiento y garantizar la autonomía estratégica del Reino Unido", dijo.

Por su parte, la ministra británica de Economía, Rachel Reeves, consideró que esta es precisamente la razón por la que se creo el National Wealth Fund, "para poner todo el peso del Gobierno al servicio de inversiones estratégicas, en colaboración con el sector empresarial, que garanticen el futuro del Reino Unido".

"Esta inversión permitirá construir la infraestructura energética del mañana, reforzar nuestra seguridad energética y contribuir a reducir las facturas. Tenemos el plan económico adecuado para el Reino Unido, basado en la estabilidad, la inversión y la reforma, con un Gobierno activo y estratégico que contribuye a construir una economía más fuerte y segura y a mejorar el bienestar de los trabajadores en todas las regiones", añadió al respecto.