Iberdrola propondrá a su Junta un nuevo bonus para sus directivos por hasta 20 millones de acciones

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Iberdrola propondrá a su Junta General de Accionistas, que se celebrará el próximo 29 de mayo, un nuevo plan de incentivos a largo plazo ('LTIP Transformador') para el periodo 2026-2028 dirigido a su cúpula directiva y empleados por hasta un total de 20 millones de acciones vinculado a seguir logrando beneficios récord año tras año.

Según consta en los detalles de los puntos del orden del día comunicados a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) de la Asamblea, que tendrá lugar, como viene siendo habitual desde la pandemia en formato híbrido -presencial y telemático- desde Bilbao, este plan está dirigido a los consejeros ejecutivos -el presidente del grupo, Ignacio Sánchez Galán, y el consejero delegado, Pedro Azagra-, al personal directivo y a otros profesionales de la sociedad y de las demás compañías del grupo que, "por su posición o por su responsabilidad, se considere que contribuyen de manera decisiva a la creación de valor sostenible".

Asimismo, en este bonus se integra también empresas filiales del grupo como la estadounidense Avangrid, la brasileña Neoenergia, la británica Electricity North West y sus respectivas sociedades filiales, que contaban con sus propios planes de retribución variable a largo plazo (LTIPs) en el periodo 2023-2025.

El grupo energético indicó así que el número máximo de beneficiarios de 400 personas es, en proporción, similar al del Bono Estratégico 2023-2025.

En concreto, el número máximo de acciones a entregar al conjunto de los beneficiarios del 'LTIP Transformador' 2026-2028 será de 20 millones de acciones, equivalente al 0,30% del capital social actual, de las que corresponderán a los consejeros ejecutivos que lo sean en cada momento, hasta el 25% -unos cinco minutos de títulos-, equivalentes al 0,07% del capital social.

UNOS 390 MILLONES, A LOS ACTUALES PRECIOS DE MERCADO.

A los actuales precios de mercado, esas acciones están valoradas en más de 390 millones de euros. Los títulos de Iberdrola cerraron este jueves a un precio de 19,56 euros por acción.

Este programa, a liquidar de forma fraccionada y diferida mediante entregas de acciones, estará vinculado al cumplimiento de unas metas financieras en el periodo en línea con la senda récord del grupo en estos últimos años. Por tanto, los directivos no liquidarán dichas acciones hasta los tres años siguientes, es decir, en el período 2029 y 2031.

UN OBJETIVO DE BENEFICIO NETO DE MÁS DE 7.600 MILLONES EN 2028.

Así, se establece un objetivo de beneficio neto consolidado en el ejercicio 2028 de más de 7.600 millones de euros, lo que supone un incremento superior al 40% con respecto a las previsiones del plan 2023-2025, y del 21% frente a las ganancias récord de 6.285 millones de euros del ejercicio pasado.

Se entenderá que este parámetro no está cumplido si la cifra de beneficio neto consolidado del ejercicio 2028 no alcanza los 7.000 millones de euros.

Además, otro parámetro será el de maximizar la rentabilidad total para el accionista de Iberdrola durante el período 2026-2028, tomando como referencia comparativa el desempeño de los líderes del índice Euro Stoxx Utilities.

El objetivo será así "reforzar la posición competitiva al cierre del ejercicio 2028, situándose entre las tres primeras compañías dentro de los líderes del índice Euro Stoxx Utilities en términos de rentabilidad total para el accionista", añadió la compañía.

Igualmente, se deberá mantener la solidez financiera medida a través de la calificación crediticia a largo plazo del grupo, fijando el objetivo de mantener sus calificaciones crediticias a largo plazo al cierre del ejercicio 2028 según, al menos, dos de las tres agencias: 'BBB+' según Standard & Poor's, 'Baa1' según Moodys' y 'BBB+' según Fitch Ratings.

PARÁMETROS VINCULADOS A LA SOSTENIBILIDAD.

También se recogen otros parámetros vinculados a la sostenibilidad, como contribuir a la mejora de la competitividad, la seguridad y autonomía energética y la sostenibilidad en los principales mercados en los que opera Iberdrola.

Además, se marca como objetivo conseguir que, en 2028, al menos el 85% de los proveedores principales del grupo -aquellos con un volumen de facturación con la compañía superior a un millón de euros- estén sujetos a estas políticas.

Ello representa mantener el mismo porcentaje del objetivo análogo del Bono Estratégico 2023-2025 aun cuando en el periodo 2026-2028 se transforma el perfil de Iberdrola hacia una empresa más regulada, con las redes eléctricas como gran vector de crecimiento, implicando un diferente 'mix' de la cadena de suministro, así como unos plazos diversos en el proceso de aprovisionamiento. Se entenderá que este parámetro no está cumplido si al cierre del ejercicio 2028 el porcentaje es inferior al 80%.