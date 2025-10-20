Ikea nombra directora de comercio electrónico en España a Clara Hernández

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ikea España refuerza su apuesta por la transformación digital y su estrategia omnicanal con el nombramiento de Clara Hernández como directora de Comercio Electrónico, según informa la multinacional sueca en un comunicado.

En concreto, Hernández, que cuenta con una larga carrera en el área digital de otras compañías y con experiencia también en marketing digital, será la encargada de liderar la evolución de la compra 'online' con el objetivo de adaptarse a las necesidades del cliente, mejorando su experiencia y desarrollando soluciones innovadoras que sean accesibles a la mayoría también en este canal.

"Disfruto enormemente del trabajo en equipo, de construir y cuidar de lo más importante: las personas y nuestro impacto en el planeta. Me siento muy afortunada de comenzar esta etapa y de poder aportar mi experiencia a la valiosa misión de Ikea de crear un mejor día a día para la mayoría de las personas", ha asegurado.

De esta forma, Hernández recala en un segmento del negocio que está creciendo, ya que la compra 'online' de Ikea facturó 536,9 millones de euros en el último año, un 11% más, y representa ya más de una cuarta parte del negocio (27%) tras alcanzar 228,3 millones de visitantes (228,1 millones en 2024).

La 'app' de la firma sueca de muebles se consolida como uno de los principales impulsores del crecimiento digital, con un aumento del 23% en ventas respecto al año anterior. Así, los muebles para dormitorio lideran las ventas 'online' con un 22,6%, seguidos de los productos de almacenamiento y organización con un 13,2% y de camas y colchones con un 10,8%.