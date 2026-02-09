Ikea nombra nueva directora financiera en España a Lorena Lourido tras más de 20 años en la compañía sueca

Lorena Lourido, nueva directora financiera de IKEA en España. - IKEA

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ikea ha anunciado el nombramiento de Lorena Lourido como su nueva directora financiera (CFO) en España tras una trayectoria de más de 20 años en la compañía sueca.

Así, tal y como ha informado la firma en un comunicado este lunes, dicho puesto lo ocupaba hasta el momento Fátima García de Viedma, quien emprende una nueva etapa dentro de la compañía a nivel global.

Lourido se une de esta forma al comité de dirección de Ikea en España, en el que se mantiene una "proporción de total igualdad de género" y dentro del cual reportará directamente al consejero delegado en el país, Carl Aaby.

DIO EL SALTO DENTRO DEL GRUPO INGKA EN 2020

En cuanto a la experiencia de la nueva CFO, la empresa ha señalado que esta asume el cargo tras una "larga trayectoria" dentro de Ikea, "reflejo de las posibilidades de promoción y movilidad internacional que ofrece a sus equipos".

"Con más de 20 años de experiencia en la compañía, ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en el mercado de Reino Unido e Irlanda", ha detallado, apuntando que Lourido aterrizó en Ikea en 2004 dentro del servicio de Atención al Cliente y durante siete años ocupó diferentes roles relacionados con la experiencia de cliente en el mercado de Reino Unido e Irlanda, hasta que en 2011 fue designada directora adjunta de Ventas en Ikea Gateshead (Inglaterra).

Tras un año, asumió la dirección de la tienda Ikea en la ciudad británica de Warrington, puesto que desempeñó durante cuatro años hasta su nombramiento como directora de Ikea Food en el mercado. Después de esta primera incursión en la alta dirección dentro de la división de alimentación, dio el salto dentro del Grupo Ingka en 2020 como máxima responsable global de Ikea Food en los 31 países en los que opera.

Durante esta etapa, impulsó una nueva estrategia para garantizar que en todos los mercados Ikea los alimentos de origen vegetal tuvieran un precio igual o inferior al de las alternativas de origen animal, con el propósito de inspirar un cambio en los hábitos de alimentación, haciendo asequibles opciones más sostenibles.

"Su incorporación ahora como CFO en España supone no solo un cambio de área, sino también su primera etapa profesional dentro de Ikea en España y su regreso a la Península tras construir una sólida carrera en el extranjero", ha destacado la marca, que ha añadido que Lourido cursó estudios de Económicas y Negocio en las universidades de Vigo y Santiago de Compostela y resalta "por un liderazgo basado en el trabajo en equipo y la pasión por lo que hace".

"Llego a España con la ilusión de quien regresa a casa y con el orgullo de seguir construyendo dentro de Ikea junto con personas comprometidas por crear un mejor día a día en miles de hogares", ha reconocido la nueva CFO, quien asumirá oficialmente su nuevo rol en los próximos días.