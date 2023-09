Impiden el acceso a Navantia Ferrol de trabajadores de cuatro auxiliares por incumplir acuerdos del convenio

Delegados y sindicatos aseguran que van a continuar con estas acciones hasta que la empresas cumplan con las salarios pactados



FERROL, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Delegados de la industria auxiliar con el apoyo de las federaciones de industria de los sindicatos CIG, CCOO, UGT, MAS y CGT, además de integrantes del comité de empresa de Navantia Ferrol, han impedido en la mañana de este miércoles el acceso a estas instalaciones industriales de los operarios de cuatro compañías, al acusar a la dirección de las mismas de no aplicar el convenio colectivo a sus trabajadores, lo que supone una rebaja salarial.

El secretario comarcal de CIG-Industria en Ferrol, Vicente Vidal, ha destallado, en una comparecencia antes los medios de comunicación, que ya a mediados de julio mantuvieron un encuentro con empresarios de la industrial auxiliar en el que les comunicaron que tomaban "la decisión, de una vez por todas, de ser inflexibles" y que cuando detectaran que alguna empresa incumplía con el convenio de aplicación, iban a "impedir la entrada de su plantilla", algo que han realizado este miércoles.

Así, ha explicado que se les ha impedido el acceso a las empresas "Kaefer, Gabadi y Moncina, que son las dos del mismo grupo, y M Blanco", pero que esta acción se repetirá "la semana que viene", en la que posiblemente se desplazarán a Fene, y luego volverán a repetir en Ferrol.

Vidal ha advertido de que "si estas empresas corrigen, entrarán, si no cambian no entrarán", alertando de que "hay más empresas que también están en la misma situación, o peores, y a medida que se vayan conociendo, las van a "parar en la entrada". Según ha recalcado, esta medida de presión "no tiene marcha atrás, y Navantia tiene la oportunidad de poner orden en la industria auxiliar dentro".

RESPETAR LOS CONVENIOS

El representante de la CIG, que ha ejercido de portavoz del resto de sindicatos, ha detallado que hay que "conseguir que las empresas como mínimo apliquen el convenio colectivo del sector de la industria siderometalúrgica de la provincia de A Coruña dentro de estas instalaciones, y el de servicios, pagará servicios, pero el que es de aceros, va a tener que pagar aceros".

Además, Vidal también ha mostrado su rechazo hacia "la jefa de recursos humanos de la empresa Gabadi, amenazando, coaccionando durante dos horas, a sus trabajadores, llamando a la Policía Nacional, para que entraran, o sea, para pasar por encima de este piquete informativo", algo que, ha recalcado, no van a "consentir".

Desde el ámbito sindical también se ha emplazado a la dirección de Navantia a que tome cartas en este asunto. "Estamos firmes, no nos tiembla el pulso, y que podemos estar aquí el tiempo que haga falta, hoy se paró a cuatro compañías, mañana pueden ser cuatro o seis", ha indicado el representante de los trabajadores, que han advertido a Navantia de que "está en sus manos, que llamen a los empresarios, que les digan claramente que tienen que pagar, que se encuadren bien en la actividad que hacen cada uno, y que cumplan".

Por último, Vidal ha apuntado que los sindicatos tienen "las herramientas para saber qué empresas pagan y qué empresas no pagan por convenio", y que si es necesario aplicar medidas más drásticas, como convocar huelga y "paralizar las puertas de Navantia", se hará. "Mismo trabajo, misma actividad, mismo convenio, mismo salario", ha zanjado.