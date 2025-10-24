Inditex y Alcampo intercambiarán terrenos para nuevos proyectos en Sant Adrià (Barcelona)

Archivo - Vista de las Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs (Barcelona). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Las empresas Inditex y Alcampo intercambiarán terrenos situados en la zona de las Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) con la finalidad de impulsar nuevos proyectos, como una centro comercial y oficinas, según han confirmado este viernes fuentes municipales a Europa Press.

Según ha avanzado 'El Periódico de Catalunya', la operación permite a la compañía textil triplicar el suelo en el que construirá su nuevo complejo, mientras que el hipermercado desplazará 200 metros sus actuales instalaciones a un solar contiguo, lo que pasa por el derribo del centro abierto en 1987 en el actual centro comercial.

El Consistorio calcula que las obras comenzarán en 2027, coincidiendo con el inicio de la urbanización del barrio de las Tres Xemeneies.