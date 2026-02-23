Línea Directa gana 85,7 millones en 2025, un 33,5% más

Sede de Línea Directa Aseguradora, a 20 de Julio de 2022, en Tres Cantos, Madrid, (España). Conocida como Línea Directa es una compañía de seguros de venta directa que opera en España, fundamentalmente por teléfono e Internet.- Eduardo Parra - Europa Press

La aseguradora Línea Directa cerró 2025 con un beneficio neto de 85,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 33,5% en comparación con el año anterior, según ha informado este lunes la empresa al publicar su cuenta de resultados anual.

"Línea Directa ha obtenido en 2025 unos resultados excepcionales tanto en crecimiento como en rentabilidad. Los consideramos, a la vez que enormemente satisfactorios, la consecuencia del nuevo camino que iniciamos ya hace tres años para relanzar la actividad de Línea Directa Aseguradora", ha afirmado la consejera delegada, Patricia Ayuela.

El total de primas emitidas entre enero y diciembre fue de 1.134 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,3% en comparación con el año precedente. Los ingresos totales de la actividades ordinarias de seguros fueron de 1.076 millones de euros, un 8,6% más.

Del total de primas, las de Autos fueron de 924 millones, un 11,8% más, mientras que las de Hogar avanzaron un 6,3%, hasta los 167,8 millones; y las de Salud se situaron en 38,8 millones, un 14,7% más.

De esta forma, el resultado técnico de las actividades ordinarias de seguros se elevó un 51,1% respecto al año anterior, hasta los 77,4 millones de euros, mientras que las inversiones tuvieron un impacto positivo de 41,8 millones de euros, un 5,4% más.

La aseguradora logró terminar el año rebajando su ratio combinado en 2,1 puntos porcentuales, hasta el 92,6%. La empresa ha explicado que la reducción se corresponde en un punto porcentual a la "suscripción prudente" del riesgo, mientras que los 1,1 puntos restantes se deben a la ganancia de eficiencia operativa por la digitalización.

Por ramos, el ratio combinado de Autos mejoró en dos puntos, hasta el 92,8%; el de Hogar se redujo en 1,2 puntos, hasta el 87,1%; y en Salud se mejoró en 14,6 puntos, hasta el 125,7%.

El número total de asegurados experimentó un alza del 8,5% en 2025, hasta los 3,73 millones. La amplia mayoría estaba encuadrado en el seguro de Autos, con 2,73 millones de asegurados, un 8,6% más. Los asegurados de Hogar crecieron un 5%, hasta los 776.000, mientras que los de Salud se situaron en 127.000, un 4,9% más.

La empresa ha destacado que logró un incremento en términos absolutos de 290.400 nuevos asegurados, por encima de la cota de 200.000 nuevos asegurados que se marcó para 2025.

Con arreglo a estos resultados, el consejo de administración tiene previsto proponer a la junta general de accionistas el reparto de un dividendo en efectivo de 1,38 céntimos (0,0138 euros) por acción como dividendo complementario con cargo a los resultados de 2025. Esto supondrá una distribución total de 15 millones de euros.

Con este nuevo pago, que se sumará a los dos dividendos a cuenta ya abonados a lo largo del ejercicio, la remuneración total de Línea Directa a los accionistas en 2025 ascendería a 4,14 céntimos (0,0414 euros) por acción. De esta forma, el importe total destinado a la remuneración de los accionistas se elevará a 45 millones de euros.