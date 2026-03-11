Inditex logra un beneficio récord de 6.220 millones en 2025, un 6% más, con ventas de 39.864 millones (+3,2%)

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Inditex registró un beneficio neto récord de 6.220 millones de euros en su ejercicio fiscal 2025-2026 (desde el 1 de febrero de 2025 al 31 de enero de 2026), el cuarto de Marta Ortega al frente de la presidencia, lo que supone un incremento del 6% respecto al año anterior, según ha informado la compañía, que elevará el dividendo un 4,1%, hasta 1,75 euros por acción.

Las ventas alcanzaron los 39.864 millones de euros, un 3,2% más sobre 2024, con una evolución "muy satisfactoria" tanto en tienda como 'online', positiva en todos los formatos y, a tipo de cambio constante, en todas las zonas geográficas. Las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 7%, mientras que las ventas 'online' crecieron un 4,8%, alcanzando los 10.656 millones de euros.

De esta forma, la compañía vuelve a lograr resultados récord, en línea con el consenso de analistas, aunque más moderados en su ritmo de crecimiento. El grupo ha subrayado que ha logrado dicho beneficio sobre la base del "sólido" crecimiento de los últimos años.

"Estos resultados reflejan la capacidad de nuestros equipos para honrar la confianza que millones de clientes depositan cada día en nuestros ocho formatos comerciales. Conectar con ellos, entender sus deseos y ofrecer el mejor producto y una experiencia diferencial es la base que sustenta nuestra expectativa de crecimiento a largo plazo", ha destacado el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras.

Para el ejercicio 2025, el consejo de administración propondrá a la junta general de accionistas un dividendo de 1,75 euros por acción, compuesto por un dividendo ordinario de 1,20 euros y un dividendo extraordinario de 0,55 euros por acción.

El dividendo se abonará en dos pagos iguales: el 4 mayo de 2026 un pago de 0,875 euros por acción, correspondiente al dividendo ordinario, y el 2 noviembre de 2026 otro pago de 0,875 euros por acción (0,325 euros ordinario más 0,550 euros extraordinario).

La política de dividendos de Inditex se compone de un 'payout' ordinario del 60% del beneficio y la distribución adicional de dividendos extraordinarios

El resultado operativo (Ebitda) creció un 5%, hasta 11.267 millones de euros, y el resultado neto de explotación (Ebit) un 5,9%, hasta 7.997 millones de euros.

Para seguir reforzando el crecimiento a largo plazo del grupo, Inditex prevé unas inversiones ordinarias de alrededor de 2.300 millones de euros en 2026.

Estas inversiones se dedicarán principalmente a la optimización de su espacio comercial, su integración tecnológica y la mejora de sus plataformas 'online'. "Invirtiendo continuamente en tiendas, el canal online global y las plataformas logísticas centralizadas, con un enfoque en la sostenibilidad, seguiremos generando crecimiento a largo plazo", ha subaryado la firma.

El grupo ha subrayado el "fuerte" compromiso con el crecimiento rentable. Así, el aumento del espacio bruto anual en 2026 se estima alrededor del 5%, con una contribución positiva del espacio a la venta, acompañado de una positiva evolución de la venta 'online'.

CAJA NETA CERCANA A LOS 11.000 MILLONES.

El margen bruto se situó en 23.222 millones de euros, un 3,9% superior al de 2024, y representa el 58,3% de las ventas. La compañía ha destacado que el control de los gastos operativos ha sido "riguroso". Los gastos de explotación han aumentado un 2,8% respecto a 2024, por debajo del crecimiento de las ventas.

Debido a la buena ejecución del modelo de negocio, los flujos generados (ajustados por los pagos de arrendamientos) crecieron un 7%. La caja neta se situó en 10.958 millones de euros al cierre del ejercicio.

De cara al presente ejercicio, Inditex ha afirmado que las colecciones primavera/verano han sido "muy bien recibidas" por los clientes. Las ventas en tienda y 'online' a tipo de cambio constante aumentaron un 9% desde el 1 de febrero al 8 de marzo de 2026 en comparación con el mismo período en 2025.

Gracias a su estrategia 'Retail Optimisation', implementada durante muchos años, la calidad de su base de tiendas ha mejorado continuamente, según ha destacado la firma. En consecuencia, las ventas reportadas han crecido un 22% durante los últimos tres años, mientras que el número de tiendas se ha reducido en un 6% (espacio neto +6%), "reforzando aún más la solidez de crecimiento a largo plazo". En 2025 la superficie bruta aumentó un 5,3%.

Inditex abrió tiendas en 41 mercados en 2025. Durante el ejercicio, el grupo se mantuvo muy activo en los proyectos de optimización de tiendas (190 aperturas, 217 reformas que incluyen 96 ampliaciones, y 293 absorciones). Al cierre del ejercicio 2025 Inditex operaba 5.460 tiendas.

En lo que se refiere a nuevos mercados, el grupo abrirá en 2026 su primera tienda en Curaçao. Este año, Bershka lanzará sus primeras tiendas en Brasil y Estados Unidos, mientras que Massimo Dutti continuará con su expansión en Estados Unidos con tiendas en Miami Brickell y Nueva York Soho y abrirá sus primeras tiendas en Dinamarca y Noruega.

Pull&Bear, por su parte, abrirá en Dinamarca, al tiempo que Zara Home tendrá sus primeras tiendas en Irlanda y Noruega y Lefties continuará su expansión con sus primeras aperturas en el Reino Unido y Francia.