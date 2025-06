Inditex y OHLA reciben los premios 'Euroshareholders' por tener las juntas de accionistas "más transparentes"

Premios 'Better Finance Euroshareholders' - BETTER FINANCE Y AEMEC

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Inditex y OHLA han recibido los premios 'Euroshareholders Awards', que reconocen a las empresas españolas cotizadas que tienen las juntas de accionistas "más transparentes y participativas", ensalzando a aquellas compañías que priorizan y se comprometen "positivamente" con sus accionistas.

En concreto, la Federación Europea de Inversores y Usuarios de Servicios Financieros (Better Finance) y la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) entregan dichos galardones a aquellas entidades que han demostrado un "compromiso ejemplar" con los valores que ambas instituciones defienden, transparencia, equidad y protección de los inversores, especialmente de los accionistas minoritarios.

Así, la firma textil fundada por Amancio Ortega ha recibido el premio 'Better Finance Euroshareholders' a la mejor práctica de transparencia en las juntas generales de accionistas en reconocimiento al "firme compromiso de la compañía por ofrecer igualdad de condiciones a todos sus accionistas", así como a sus estándares "ejemplares en accesibilidad, documentación exhaustiva y transparencia en el gobierno corporativo".

INDITEX PROMUEVE LA PROTECCIÓN DE LOS INVERSORES

Para los organizadores, "Inditex encarna con orgullo los valores que promueven las organizaciones, la protección de los inversores, la integridad de los mercados y la transparencia como piedra angular de la relación entre las empresas y sus accionistas".

En este sentido, reconocen que "en un entorno cada vez más digital y globalizado, garantizar que todos los accionistas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones es un claro signo de buen gobierno", por lo que destacan que la multinacional gallega no sólo ha cumplido con este estándar, sino que ha establecido un "punto de referencia que muchas otras empresas harían bien en seguir".

Por su parte, la constructora OHLA ha recibido el premio 'Better Finance Euroshareholders' a la empresa con los estándares más altos de trato transparente y equitativo a los accionistas minoritarios. El jurado ha apreciado "el firme compromiso de OHLA con la protección de los inversores minoritarios", garantizando sus derechos mediante una gobernanza justa, una participación significativa en la toma de decisiones y una clara dedicación al principio de igualdad de trato, independientemente del tamaño de la participación accionarial.

DESTACAN A OHLA COMO "MODELO A SEGUIR"

De esta forma, dicho reconocimiento "celebra su actitud responsable, abierta y comprometida con todos sus accionistas". "En un momento en el que recuperar la confianza de los pequeños inversores es una prioridad en toda Europa, OHLA destaca como un modelo a seguir", han subrayado desde las entidades, quienes también les han felicitado por hacer de la transparencia y el respeto a todas las partes interesadas "una piedra angular de su estrategia".

Asimismo, la organización ha querido reconocer y destacar ese "esfuerzo, animándoles a seguir siendo un ejemplo de cómo el buen gobierno corporativo crea valor sostenible, no sólo para la empresa sino para toda la comunidad inversora". El vicepresidente del comité jurídico de Better Finance y vicepresidente de Cremades&Calvo-Sotelo, José F. Estévez y el fundador de Better Finance, Guillaume Prache, han sido los encargados de entregar estos reconocimientos, enmarcados dentro de la celebración de la 'International Investors Conference' que tuvo lugar este pasado jueves en la sede de Cremades&Calvo-Sotelo.

Esta jornada, organizada por Better Finance, en colaboración con Aemec, se ha desarrollado con el objetivo de analizar y promover los derechos del inversor individual en el mercado europeo.

Así, durante el acto, se han abordado los principales desafíos que enfrentan los accionistas minoritarios en las juntas generales de accionistas, así como las posibilidades de avanzar en mecanismos de reparación colectiva en la Unión Europea.